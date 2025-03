Türsteher arbeitet in berüchtigtem Club: "Man muss schon autoritär bleiben"

Seit sechs Jahren steht Andrea Giarrizzo (48) nun schon vor der Tür des Kölner Bootshauses. © ZDF/Susanne Dobler

Denn wie die neue ZDF-Doku "Türsteher - Wächter der Nacht" zeigt, ist der von Kopf bis Fuß Tätowierte quasi das Gesicht des Techno-Tempels und sorgt an den Abenden am Wochenende für Recht und Ordnung am Einlass.

Etliche Feierwütige strömen Woche für Woche in den Club im Stadtteil Deutz, der nicht nur innerhalb Deutschlands einen exzellenten Ruf genießt. Auch weltweit wird das Bootshaus seit vielen Jahren unter die Top 10 der besten Clubs gevotet - im Jahr 2024 zuletzt auf Platz fünf.

Fans von elektronischer Musik kommen aber nicht nur wegen der teils hochkarätigen Acts wie Steve Aoki, Tiësto oder Paul Kalkbrenner, sondern auch, weil sie sich dort sicher fühlen. "Weil in Techno-Clubs wird man selten angesprochen, nicht angegrabscht und in normalen Clubs ist es häufiger der Fall, dass man komisch angemacht wird von Männern", erklärt beispielsweise Studentin Alena.

Einen Dresscode gibt es im Bootshaus nicht - wer reinwill muss aber nüchtern sein und darf keine Drogen dabeihaben! Andernfalls kennt Türsteher Andrea keine Gnade. "Man muss schon autoritär bleiben an der Tür", erklärt er. Wenn es erforderlich ist, auch mit Körpereinsatz, wie ein Gast wenig später beweist.