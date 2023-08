TV-Änderung! MDR schmeißt weitere Sendung aus dem Programm

Anja Petzold (53) war eine der Moderatorinnen von "MDR um 11". © MDR/Andreas Lander

Nach der Info über das Ende der Ratgeber-Sendung "Hauptsache Gesund" zum 30. November werde nun das 45 Minuten lange Ländermagazin (Montag bis Freitag) am Freitag (1. September) im MDR Fernsehen zum letzten Mal ausgestrahlt, teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Donnerstag in Leipzig mit.

Hintergrund ist, dass der Sender im Januar 2024 die Federführung des "ARD-Mittagsmagazins" übernimmt und eine dann zweistündige Sendung, die in Kooperation mit dem ZDF entsteht und deren ARD-Federführung bislang beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) lag, in Leipzig produziert.

Der RBB stürzte vor einem Jahr in eine tiefe Krise und es wurde ein Millionen-Sparkurs angestoßen. Die Abgabe des "ARD-Mittagsmagazins" ist ein Teil des RBB-Sparplans.

Es geht bei den Änderungen im MDR-Programm auch um Bündelung von Kompetenzen und Synergien.