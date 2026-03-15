TV-Frischling (51) in neuer Show: "Draußen schlafen, frieren, kein Essen, kenne ich alles"

Weißenfels - Nach "Exatlon" folgt "Survivor Germany": SPORT1 sendet ab Ende März den neuen Überlebenskampf unter 20 (hoffentlich) furchtlosen Kandidaten. Eine der spannendsten und für die "schwierigste TV-Show der Welt" zugleich passendsten Vorgeschichten bringt ein Mann aus Sachsen-Anhalt mit. TAG24 hat mit ihm gesprochen.

Stellte sich dem Survivor-Abenteuer in der Dominikanischen Republik: Matti Wicke (51) aus Obschütz (Sachsen-Anhalt). © Sport1

"Hütte bauen, draußen schlafen, frieren, kein Essen haben, Feuer selber machen kenne ich alles", erzählt Matti Wicke (51), für den die Überlebenskünste keine Herausforderung darstellten. "Wer noch nie auf dem Boden mit einem Palmenblatt drüber bei Regen geschlafen hat, für den war das furchtbar."

Gleich zu Beginn der zehnwöchigen Dreharbeiten Ende 2025 auf einer zum Naturschutzgebiet zählenden Insel der Dominikanischen Republik habe der Wirtschaftsjurist aus dem Weißenfelser Ortsteil Obschütz seine Skills einbringen wollen, denn am Strand hatten Haie patrouilliert. "Ich habe gefragt, ob ich ein, zwei Haie harpunieren darf zum Essen, das wurde aber abgelehnt."

Abseits der Heimat habe er sich besonders mit Christin Okpara (30) gut verstanden, die aus früheren Shows als sehr direkt und streitbar bekannt ist. "Zwischen uns gab es ein klärendes, sehr respektvolles Gespräch – fast wie zwischen Vater und Tochter. Sie erinnert mich mit ihrer Art ein wenig an meine eigene Tochter: offen, impulsiv und sehr ehrlich. Mir ging es nicht darum, sie zu verändern, sondern ihr zu spiegeln, wie sie wirken kann – und ihr einen väterlichen Rat mitzugeben."

Er habe auf sie eingeredet, ob sie diese streitsüchtige Person wirklich weiterhin darstellen oder mal eine andere Seite zeigen möchte. "Ich glaube, das hat ihr zu denken gegeben."

Neben Okpara sind unter anderem auch die früheren "Bachelor"-Gewinnerinnen Lisa Mieschke (35) und Kristina Yantsen (32), "Love Island"-Kandidat Marcellino Kremers (32) und Lisa Postel (34, Ex von "Make Love, Fake Love"-Sieger Xander Stephinger) dabei.