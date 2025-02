TV-Hammer bei RTL und VOX! Gleich zwei Serien-Lieblinge kommen zurück

Hendrik Duryn (57) wird erneut in die Rolle des Lehrers Stefan Vollmer schlüpfen. © Hendrik Schmidt/dpa

Das verkündete der Kölner Sender am Donnerstag und verriet im selben Zug, dass Serien-Star Hendrik Duryn (57) erneut in die Rolle des Lehrers Stefan Vollmer schlüpfen wird.

Der aus Leipzig stammende Schauspieler hatte diese Rolle eigentlich seit 2009 inne. Ab Januar 2021 war dann die neunte Staffel der Erfolgsserie ausgestrahlt worden, in der jedoch Simon Boer (50) nach drei Episoden die Rolle des Lehrers übernahm.

Nach der Staffel hatte RTL das Format dann ganz eingestampft - umso schöner, dass "Der Lehrer" nun mit Hendrik Duryn zurück ist.

RTL kündigte jedoch nicht nur das TV-Comeback an, sondern gab auch einen kleinen Ausblick darauf, was Fans in den sechs Folgen der neuen Staffel erwarten wird: In seiner letzten Ausgabe hatte Stefan Vollmer nämlich noch vergeblich versucht, sich trotz des Todes seiner Frau Karin auf eine neue Bekanntschaft einzulassen.

Ob das nun anders läuft, zeigt RTL schon bald im TV und im Stream bei RTL+.