Junge Frau liegt erdrosselt in ihrem Auto: Musste sie wegen ihrer Kritiken sterben?

Potsdam - In "Tod eines Kritikers" rechnete Martin Walser (1927-2023) mit seinem Kritiker-Intimfeind Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) ab. In der Folge "Matchball" von SOKO Potsdam schrieb Valentina Scholz (Patricia Meeden) hingegen Restaurants in Grund und Boden. Damit brachte die junge Frau die Spitzengastronomie der brandenburgischen Landeshauptstadt gegen sich auf. Die Polizei steht nach dem gewaltsamen Tod der Restaurantkritikerin vor einer Mammutaufgabe.