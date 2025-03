Ans Hotelbett gefesselt und erstickt: "SOKO Potsdam" deckt Doppelleben auf

Potsdam - Tot und gefesselt ist ein Mann in einem Potsdamer Hotel gefunden worden. Rasch stellt sich heraus, dass das Opfer ein Doppelleben geführt hat. Mit Hochdruck sind die Kommissare der "SOKO Potsdam" auf der Suche nach dem Motiv für die Tat.

Er wurde offenbar erstickt und konnte sich wegen der Fesselung nicht wehren, erklärt Kriminaltechniker Thomas Brandner (Yung Ngo, 38) den ermittelnden Kommissaren Pauline Hobrecht (Agnes Decker, 38) und Samir Amari (Skandar Amini, 25) am Tatort.

Eifersucht, Verrat und Habgier stehen schnell auf der Liste der möglichen Gründe für den mutmaßlichen Mord an Sebastian Wermuth (gespielt von Uli Josef Malkus).

Samir Amari überbringt Sina Wermuth (Nina Niknafs, 31) die traurige Nachricht über den Tod ihres Mannes. © ZDF/Britta Krehl

Zudem gerät der auszubildende Hotelangestellte Emil Trosdorf (Arne-Carlos Böttcher, 27) ins Visier der Ermittler, weil er beim Versuch erwischt wird, Beweismittel zu verstecken. Auch ein von Wermuth enttäuschter Geschäftspartner (Jasper Kauer) wird näher unter die Lupe genommen.

Bei all den Anstrengungen verkündet Kriminalhauptkommissarin Tamara Meurer (Anja Pahl, 50), dass sie die Aufgaben vom Chef übernehmen muss, solange er noch in den USA ist. Aber Verstärkung ist schnell zur Stelle: David Grünbaum (Omar El-Saeidi, 44) unterstützt seine Kollegen von nun an wieder.

Wer zuletzt in Sebastian Wermuths Hotelzimmer gewesen ist, muss zunächst akribisch von der "SOKO Potsdam" rekonstruiert werden. Doch der ausschlaggebende Hinweis, um den Täter dingfest zu machen, kommt erst ganz zum Schluss.

Die Folge "Perfect Match" des Krimis "SOKO Potsdam" strahlt das ZDF am Montag ab 18.05 Uhr aus. Vorab könnt Ihr sie in der Mediathek anschauen.