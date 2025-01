SOKO Potsdam: Désirée Nick mit fremdem Mann auf Hotelzimmer

Hotelgast Christiane Scheffler (Désirée Nick, 68) wurde von Lärm aus dem Schlaf gerissen. © ZDF/Britta Krehl

Ein Schuss, ein Schrei und Christiane Scheffler (gespielt von Désirée Nick, 68) sitzt putzmunter in ihrem Hotelbett. In ihrem Nachthemd schlürft sie zur Tür und schaut nach, woher der Lärm kommt.

Plötzlich steht Dimi Zadig (Marc Ben Puch, 48) in Polizeioutfit in ihrem Zimmer. Er sagt "Allgemeinüberprüfung wegen Ruhestörung" und verlässt den Raum dann Richtung Erdgeschoss.

Dort alarmiert die Rezeptionistin Nele Mohnau (Julia Franzke, 41) bereits per Notruf die Polizei, berichtet von einem durch die Scheibe hindurch angeschossenen Hotelgast, bei dem es sich um den Personenschützer Marcel Körber handelt.

"Die Kugel hat seinen Kopf gestreift und seinen Schädel schwer verletzt", berichtet Kriminalhauptkommissarin Pauline Hobrecht (Agnes Decker, 38). "Er liegt bis auf Weiteres im künstlichen Koma."

Der angeschossene Körber war früherer BKA-Mitarbeiter, wurde vor einigen Monaten entlassen. Sein früherer Chef Rudi Meissner (Tom Baldauf, 53) gibt sich bei der Befragung verdächtig zugeschnürt. Schwung kommt in die Ermittlungen, als klar wird, dass Polizist Dimi Zadig am Tatabend gar nicht im Einsatz war. Was machte er im Hotel?