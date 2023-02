"Und Action", doppelter Hinnerk Schönemann! Weiter geht's...

Cem Ali Gültekin (42, v.l.n.r.), Hinnerk Schönemann (48), Marleen Lohse (38) und Jana Klinge (42) sind allesamt im "Doppelten Lottchen" an Bord. © NDR/Gordon Timpen

Los geht's, als Vertreter Lothar Müller, auch "Lottchen" genannt, tot in Travemünde aufgefunden wird - ermordet!

Hauke Jacobs (Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge, 42) vom Polizeirevier Schwanitz sind natürlich sofort vor Ort. Auch Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse, 38) kannte Lottchen Müller (Tim Ehlert, 44), sein Hund war bei ihr in Behandlung.

Bald sind die Ermittelnden mit einem eigentümlichen Doppelleben von Lothar konfrontiert ...

"Nord bei Nordwest - Das doppelte Lottchen" ist die zweite Folge des "DonnerstagsKrimis", bei der Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann auch Regie führt. Die Vorlage schrieb der mehrfache Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt, der "Nord bei Nordwest" einst mit aus der Taufe hob.

Der Film von ARD Degeto und NDR entsteht noch bis zum 7. März in Travemünde, auf Fehmarn sowie in Reinbek und Hamburg, so der Sender.