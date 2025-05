Organisiertes Verbrechen: Dreharbeiten für Flensburg-Krimi gestartet

Flensburg - Das Flensburger Ermittler-Duo steht für den dritten Teil in der Fördestadt vor der Kamera.

Drehstart für "Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz" mit Eugene Boateng (Rolle Tony Haller, l.), Katrin Schmidt (Regie, M.) und Katharina Schlothauer (Rolle Svenja Rasmussen, r.). © NDR/Manju Sawhney

Ein mysteriöser Mord und die Frage nach dem Schuldigen - der Flensburg-Krimi geht in die nächste Runde. Wie der NDR mitteilte, stehen Hauptkommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer, 40) und ihr Kollege Antoine "Tony" Haller (Eugene Boateng, 40) für den dritten Teil der ARD-Filmreihe wieder vor der Kamera.

Gedreht wird die TV-Produktion mit dem Arbeitstitel "Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz" voraussichtlich bis zum 23. Mai in der Fördestadt sowie in und rund um Hamburg.

Auch diesmal tauchen die Fans tief in die Welt des organisierten Verbrechens ein. Allem voran steht der Mord an Jasper Carstens, einem Skipper mit krimineller Vergangenheit. Immer auf der Suche nach einer heißen Spur entdeckt Kommissarin Svenja dann auch noch Hinweise, die den angeblichen Selbstmord ihres Bruders Lorenz vor vier Jahren in ein völlig neues Licht rücken.

Doch damit nicht genug. Die Spurensuche gestaltet sich komplizierter als gedacht, weil die Ermittlungen zu scheitern drohen!