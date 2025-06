Spannende Tätersuche im "Tatort": Wer hat Zoes Mutter auf dem Gewissen?

Dortmund - Mit Ruß im Gesicht und ihrem Plüsch-Einhorn in der Hand läuft die kleine Zoe (Tesla Tekin) in einer Siedlung am Rand von Dortmund beinahe vor ein Auto. In ihrem Zuhause brennt es. Im wahrsten Sinne des Wortes fängt der "Tatort: Feuer". Wie es dazu kam, erfährt der Zuschauer am Pfingstmontag um 20.15 Uhr im Ersten.