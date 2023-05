Drei Mädchen verschwinden spurlos, doch die Bewohner von Immerstill lässt das völlig kalt

Österreich - Im idyllischen Ort Immerstill, so auch der Name des neuen ZDF-Krimis, in Kärnten verschwinden innerhalb kurzer Zeit drei Mädchen. Grund genug, voller Sorge Suchaktionen zu starten - möchte man meinen. Doch im Dorf scheint das niemanden zu interessieren außer Heimkehrerin Lisa, die krank vor Angst um ihre Schwester ist.