TV-Paukenschlag: RTL rettet diese bereits abgesetzte Serie vor dem Aus!

Die abgesetzte RTLZWEI-Daily-Soap "Köln 50667" wird ab Juni beim Streamingdienst RTL+ fortgesetzt. © RTLZWEI

Am 13. Juni feiert die einst so beliebte Daily-Soap beim Münchener Privatsender seinen Abschied mit einer großen Finalfolge, gefolgt von einem Best-of-Special am 14. Juni. Das Ende des Formats ist damit jedoch nicht in Stein gemeißelt.

RTL wird zum Retter! Wie der Privatsender mitteilte, soll die Geschichte auf dem Streamingdienst RTL+, wo die Serie ebenfalls abrufbar ist, exklusiv und nahtlos weitergehen. Schon ab dem 7. Juni gibt es für die Abonnenten neue Episoden.

"Wir freuen uns, die Exklusivrechte von RTLZWEI erworben zu haben und nun gemeinsam mit der filmpool entertainment GmbH in die Fortsetzung zu gehen", erklärte Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+.

Filmpool-Geschäftsführer Vittorio Valente hofft auf eine rosige Zukunft: "Wir haben immer an die Strahlkraft von 'Köln 50667' geglaubt. Wir freuen uns daher umso mehr, dass uns RTLZWEI die Möglichkeit gibt, diese starke Marke bei RTL+ weiter glänzen zu lassen."

Die Fans erwartet zudem die ein oder andere Überraschung. Neben altbekannten Hauptdarstellern wird es auch das Comeback einiger ehemaliger "Köln 50667"-Lieblinge geben. Außerdem kehrt die Serie dahin zurück, wo alles begann: in die kultige "Kunstbar".