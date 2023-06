TV-Tipps am Samstag: Ein packender Erotik-Thriller und vieles mehr

Was läuft am heutigen Samstag, dem 3. Juni 2023, im Fernsehen? Die TAG24-TV-Tipps verraten es Euch!

Von Sebastian Tangel

Dresden - Ihr habt noch keine Ahnung was Ihr am heutigen Samstag im Fernsehen schauen solltet? Kein Problem! Die TAG24-TV-Tipps präsentieren Euch, was sehenswert ist! Dieses Mal gibt es Königin Fußball, spannende Wendungen und einen Streifen über eine der bekanntesten Sportmarken der Welt. Freunde guter Unterhaltung sollten um ganz bestimmte Mädels jedoch einen großen Bogen machen.

Pflichttermin

Freunde des runden Leders dürfen heute ein Event auf keinen Fall verpassen: Im Finale der UEFA Champions League der Frauen treffen in Eindhoven die Außenseiterinnen des VfL Wolfsburg auf den FC Barcelona. Anstoß ist um 16 Uhr. Ach, und am Abend spielt dann noch RB Leipzig im Pokal-Endspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. 15.45 Uhr, ZDF

In der UEFA Champions League der Frauen gab es bereits einige spannende Partien zu sehen! © IMAGO/Nina Farooqi

Geheimtipp

In dem Erotik-Thriller Wild Things (1998) von Regisseur John McNaughton über einen vermeintlichen Vergewaltigungsfall an einer Elite-Highschool jagt eine mal mehr, mal weniger überraschende Wendung die nächste. So viel zur Story. Das eigentliche Highlight des Films ist - sind wir mal ehrlich - ganz zweifellos die junge Denise Richards. 22.10 Uhr, ZDFneo

Neve Campbell (l.) und Denise Richards (r.) sind wild unterwegs. © ZDF

Bloß nicht!

Mit Taffe Mädels (2013) wollte Filmemacher Paul Feig ein Buddy-Movie à la "Lethal Weapon" inszenieren - nur eben mit Frauen in den Hauptrollen. An sich keine schlechte Idee, doch die Komödie über die ach so gegensätzlichen Gesetzeshüterinnen Sarah Ashburn (Sandra Bullock) und Shannon Mullins (Melissa McCarthy) ist trotz schier endloser Gag-Stafetten komplett unlustig. 20.15 Uhr, VOX

Die Polizistinnen Sarah Ashburn (Sandra Bullock, l.) und Shannon Mullins (Melissa McCarthy, r.) sind echt nicht witzig. © 20th Century Fox

Streaming

Air - Der große Wurf (2023) zeigt auf unterhaltsame Weise, wie Marketing-Manager Sonny Vaccaro (gespielt von Matt Damon) im Auftrag seines Chefs Phil Knight (Ben Affleck) die in den 80er-Jahren nur mäßig erfolgreiche Sportmarke Nike nach vorne bringt. Und zwar mithilfe eines Nachwuchs-Basketballers namens Michael Jordan. Amazon Prime Video

Chris Tucker (r.) spielt Howard White, einen Freund der NBA-Legende. © Amazon