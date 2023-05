TV-Tipps am Sonntag: Morgen könnt Ihr ausschlafen, also solltet Ihr heute hier einschalten!

Dresden - Das lange Pfingstwochenende bietet uns die Möglichkeit, am Montag nochmal schön lange auszuschlafen. Nach einem herrlichen Sonnentag haben wir also am Abend genügend Zeit, um bei den besten Fernseh- und Streaming-Angeboten einzuschalten. Was sich heute besonders lohnt, erfahrt ihr wie immer in meinen TV-Tipps!