Der Meisterdieb von Paris ist wieder da!

Dresden - Die Tage werden kürzer, kälter und immer öfter verregnet. Was passt da besser als ein paar entspannte Stunden vor der Glotze? Wie gut, dass sich die TV- und Streamingangebote sehen lassen. Doch Achtung! Bei einigen meiner Tipps besteht echte Suchtgefahr!

Zur späten Stunde läuft mit Hüter der Erinnerung (2014) ein wahrlich stargespickter Film: Jeff Bridges, Meryl Streep, Katie Holmes und sogar Taylor Swift finden sich hier in einer Welt wieder, in der die Menschen keinen freien Willen haben. Zwar kann der dystopische Streifen mit anderen Werken des Genres (etwa "Tribute von Panem") nicht ganz mithalten, ist aber dennoch sehenswert.

2014 The Weinstein Company LLC

Omar Sy ist zurück - und zwar in Bestform! Auch in der dritten Staffel von Lupin schlüpft der Schauspieler in die Rolle des charmanten Gentlemen-Gauners Assane Diop. Doch diesmal bekommt es der Franzose nicht nur mit der Pariser Polizei, sondern auch mit einem Feind aus der Vergangenheit zu tun. Die insgesamt sieben Folgen haben mir wie immer eine absolut diebische Freude bereitet!

Netflix