07.10.2023 06:35 TV-Tipps für Samstag: Es geht doch, Joko und Klaas!

Der TV-Samstag hält wieder einiges in petto. Was Ihr auf keinen Fall verpassen solltet, lest Ihr hier in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Was man unter der Woche nicht geschafft hat, wird am heutigen Samstag erledigt: Einkäufe, Hausputz und der ganze andere Kram. Da trifft es sich gut, dass die meiner Meinung nach interessanten Sendungen erst am Abend im Fernsehen laufen. Ein Moderationsduo meldet sich endlich wieder mit frischen Inhalten zurück, während einem Comedian offenbar nichts Neues mehr einfällt. Aber lest selbst! Pflichttermin Vorige Woche habe ich an dieser Stelle noch gemeckert, dass zu viele Wiederholungen von Joko und Klaas im TV gezeigt werden. Nun gibt es endlich wieder "etwas Frisches" von den beiden: eine neue Ausgabe Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche wahnwitzigen Abenteuer sie dieses Mal in petto haben.

20.15 Uhr, ProSieben Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (40) schicken Promis um die Welt. © ProSieben/Nadine Rupp Geheimtipp Dass der Job eines Bibliothekars durchaus spannend sein kann, zeigt der Film The Quest - Der Fluch des Judaskelch (2008). Gut, es ist ein Fantasy-Film und zeigt nicht die Realität, aber spannend ist der Beruf allemal. Wer hat schon die Möglichkeit, tagtäglich in fremde Welten einzutauchen?! Und für alle anderen bleiben Filme wie dieser, um sich vom Alltag abzulenken. 22.35 Uhr, Super RTL Noah Wyle (52) spielt Flynn Carsen, der nach Artefakten sucht. © RTL Bloß nicht! Manchmal frage ich mich, wie Mario Barth live! so viele Menschen begeistern kann. Er füllte damit sogar das Berliner Olympiastadion. Doch er ist null witzig! Seit einer gefühlten Ewigkeit zieht er nur über das Zusammenleben von Mann und Frau her, bedient Geschlechterstereotype und manifestiert damit veraltete Rollenbilder. Fällt ihm nichts Neues ein?! 20.15 Uhr, RTL Mario Barth (50) macht seit Jahren Witze über dasselbe Thema. © RTL/Sebastian Drüen Streaming Was die Kardashians können, schafft die Familie von "Rocky" mit links. Sylvester Stallone, seine Frau und seine hübschen Töchter haben mit The Family Stallone ihre erste eigene Reality-Show. Im Gegensatz zu anderen Formaten ist diese Sendung nicht so aufgedreht. Die drei Töchter erzählen authentisch, wie es war, mit dem Action-Star als Vater aufzuwachsen. Paramount+ Familie Stallone hat eine eigene Reality-Show. © Art Streiber/Paramount+ TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: ProSieben/Nadine Rupp