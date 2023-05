29.05.2023 06:50 Krimi, Action und Humor: Das solltet Ihr heute nicht im TV verpassen

Was ihr heute am Montag auf keinen Fall im Fernsehen verpassen solltet, lest ihr hier in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und dazu noch ein langes Wochenende - besser hätte es an Pfingsten nicht laufen können. Wer nach den Ausflügen oder anderen Outdoor-Aktivitäten mal etwas entspannen will, kann auf der Couch verschnaufen. Passend dazu hat das Fernsehprogramm auch einiges zu bieten. Ich habe für Euch meine Tipps für den heutigen Pfingstmontag zusammengestellt, damit ihr bestens unterhalten werdet. Pflichttermin Die Krimis von Agatha Christie werden einfach nie langweilig - ebenso wie deren Verfilmungen. An den Film-Klassikern mit Peter Ustinov (1921-2004) als Meisterdetektiv Hercule Poirot gibt es deshalb auch kein Vorbeikommen. Wenn Das Böse unter der Sonne (1982) über den Bildschirm flimmert, verspricht es ein unterhaltsamer Abend zu werden. 20.15 Uhr, 3Sat Peter Ustinov (1921-2004) als belgischer Privatdetektiv ist einfach Kult. © ZDF/Bob Penn Geheimtipp Manchmal braucht es profanen Humor, um gut gelaunt in den Tag zu starten. Und dafür lohnt es sich auch, am Feiertag mal früher aufzustehen und Voll auf die Nüsse (2004) zu schauen. Die Handlung ist so absurd, dass es schon wieder lustig ist. Ben Stiller (57) und Vince Vaughn (53) wissen eben, wie sie die Zuschauer ordentlich zum Lachen bringen können.

8.20 Uhr, ZDFneo Um sein Fitnessstudio zu retten, stellt sich Peter LaFleur (Vince Vaughn, 53) einem epischen Dodgeball-Duel © ZDF/Twentieth Century Fox Bloß nicht! Da eine Reality-Show nicht genug ist, bekommen die Geissens gleich noch eine zweite hinterher. In Davina & Shania - We love Monaco stellen die Töchter von Carmen (58) und Robert Geiss (59) ihr Luxus-Leben zur Schau. In ihrem jungen Alter haben die beiden auch schon unzählige Lebensweisheiten parat, die nun wirklich keiner hören will.

20.15 Uhr, RTLZWEI Shania Geiss (18) lässt sich stylen. © RTLZWEI Streaming Im Gegensatz zu CIA, MI6 oder BND sind die Geheimagenten von Citadel (2023) keinem Staat verpflichtet. Sie verfolgen übergeordnete Ziele, was das Leben der Spione, wie das von Mason Kane (Richard Madden, 36), umso gefährlicher macht. Doch nach einem Zugunglück hat er sein Gedächtnis verloren und keinen Schimmer von seinem früheren Dasein - bis ihn alte Bekannte aufspüren.

Amazon Prime Video Richard Madden (36) als Mason Kane versucht die Welt zu einem besseren Ort zu machen. © Amazon Studios TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!

