13-Jähriger des Mordes angeklagt: Diese Serie ist erschütternd und dennoch fesselnd

Was solltet Ihr heute am Pfingstsonntag im TV nicht verpassen? Erfahrt es in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ach, so ein verlängertes Wochenende ist schon was Feines! Während man sonst am Sonntag schon in Gedanken die nächste Woche angeht, könnt Ihr den heutigen Pfingstsonntag zum Entspannen nutzen. In unseren TV-Tipps findet Ihr das passende Rahmenprogramm dafür.

Pflichttermin

Alan Rickman (†69, vorn l.), Tim Allen (71) und Sigourney Weaver (75) nehmen "Star Wars" & Co. auf die Schippe. © IMAGO/Capital Pictures

Auf die Frage "Star Wars oder Star Trek?" antworte ich ganz klar: keines von beiden. Mich begeistern viel mehr die Parodien davon - so auch Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall (1999). Allein die Tatsache, dass Alan Rickman (†69, die meisten kennen ihn als mysteriösen, scheinbar bösen Professor Snape aus "Harry Potter") mitspielt, macht diesen Film schon sehenswert. 20.15 Uhr, ZDFneo

Geheimtipp

Katherine Johnson (Taraji P. Henson, 54, l.) muss sich im NASA-Team von Al Harrison (Kevin Costner, 70) behaupten. © dpa/Peter "Hopper" Stone

Ohne sie hätten die USA wohl nie Erfolge in der Raumfahrt erzielt. Drei afroamerikanische Mathematikerinnen trugen mit ihrer Arbeit maßgeblich dazu bei, dass Astronauten sicher ins All befördert werden können. In Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen (2016) wird die Geschichte dieser beeindruckenden Frauen, die gegen jegliche Form der Diskriminierung kämpfen mussten, eindrucksvoll erzählt. 22.25 Uhr, Sat.1

Bloß nicht!

Für die deutsche Nationalmannschaft steht noch ein letztes Spiel in der Nations League an. © dpa/Rolf Vennenbernd

EM, WM, 1. und 2. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League und so weiter. In keiner anderen Sportart als Fußball gibt es so viele Wettbewerbe, die im Fernsehen übertragen werden. Ein Format interessiert mich dabei herzlich wenig: In der Nations League hat es die DFB-Elf nicht einmal ins Finale geschafft. Damit ist das Endspiel noch uninteressanter - das Spiel um Platz drei sowieso. 14.30, 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Eddie Miller (Stephen Graham, 51, r.) ist für seinen Sohn Jamie (Owen Cooper, 15, l.) eine wichtige Stütze. © DPA/Netflix