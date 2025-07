TV-Tipps: Hai-Horror ohne Biss! Dieser Film bringt Euch zum Einschlafen

Deutschland - Ihr habt die Qual der Wahl: ein weiterer storyloser Hai-Film oder ein Oscar-nominierter Klassiker? Das sind unsere TV-Tipps am Sonntag.

Das beeindruckende Multiversum-Spektakel Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) steht seinem Animations-Vorgänger in nichts nach. Die Reise von Spider-Man Miles Morales und Spider Gwen durch mehrere Dimensionen mit jeweils eigener Optik bringt die Netzhäute im besten Sinne zum Glühen. Und das für über zwei Stunden - unbedingt anschauen!

20.15 Uhr, ProSieben