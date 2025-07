Achtung! Diese Show verleitet zum Bingewatching

Ihr wisst noch nicht, was Ihr im Fernsehen schauen sollt? Hier sind die TAG24-TV-Tipps für Sonntag (13. Juli 2025).

Von Saskia Hotek

Deutschland - Bevor wir morgen voller Tatkraft in die neue Woche starten, heißt es am Sonntag: Energie tanken. Dazu gehört auch viel Regeneration, zum Beispiel vor dem Fernseher. In den TV-Tipps findet Ihr das passende Unterhaltungsprogramm.

Pflichttermin

Drei Verfilmungen gibt es mittlerweile vom Sams (ChrisTine Urspruch, 54). © IMAGO/Mary Evans

Ist Das Sams im Glück (2012), bin ich es auch. Wenn mir als Kind die Geschichten dieses drolligen Wesens mit den feuerroten Haaren und den blauen Wunschpunkten vorgelesen wurden, hörte ich immer gebannt zu. Von den späteren Filmen war ich ebenfalls begeistert. "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch (54) spielt das Sams so liebevoll, da hätte ich gern selbst eines zu Hause. 13 Uhr, KiKA

Geheimtipp

Susan Sideropoulos (44) verhilft Menschen zu neuen Looks. © ZDF/Frank Dicks

Wie schon am Samstag lasse ich mich auch sonntags modisch inspirieren. Bei That's My Style liefern sich zwei Mode-Profis ein Duell. Ihr Ziel: die Kandidaten perfekt einkleiden. Susan Sideropoulos (44) begleitet dabei die Menschen, die ein Outfit für einen besonderen Anlass suchen. Für mich ist spannend, welche gewagten Kombinationen die Stylisten anbieten. 14.55 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

Das Duell von Frank Rosin (58, l.) und Mario Basler (56) begeistert nicht jeden. © ProSieben/Steffen Z. Wolff

Was ist schlimmer als die Live-Shows von Schlag den Star? Wiederholungen davon! Dieses Mal wird das Duell von Frank Rosin (58) und Mario Basler (56) aus dem Jahr 2020 gezeigt. Dass beide wegen ihrer bekannten Neigung zu Ausrastern engagiert wurden, dürfte wohl klar sein. Deshalb wurden die Spiele auch mit Bedacht gewählt. Wegen dieser Vorhersehbarkeit könnte ich ausrasten. 11.40 Uhr, ProSieben

