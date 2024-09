Bei dieser Serie kommen Erinnerungen an alte Fernseh-Klassiker auf

Dresden - Sonntag - der Tag, an dem man im besten Fall lange ausschlafen kann, ein spätes Frühstück genießt und keine Termine hat. Und in dieser perfekten Wunschvorstellung liegt man dann den ganzen Tag auf der Couch und kann sich vom Fernseher unterhalten lassen. Damit es zumindest mit der guten Unterhaltung klappt, sind hier die TV-Tipps .

Die Superduper Show tauchte in dieser Woche erst- und letztmals im TV-Programm auf. Annette Frier, Edin Hasanovic sowie Bill und Tom Kaulitz treten mit jeweils eigenen Mini-Shows, die sich Kinder ausgedacht haben, gegeneinander an. Doch das Konzept erinnert mich zu sehr an "Die beste Show der Welt" von Joko und Klaas. So wenig Originalität kann mich nicht begeistern.

9.30 Uhr, ProSieben