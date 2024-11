Bereit für Weihnachtsfilme? Dieser Film erobert Netflix-Charts

TAG24 hat für Euch vier TV-Tipps für Samstag, den 16. November, gesammelt.

Deutschland - Noch keine Idee, wie Ihr den Samstag verbringen wollt? Wie wäre es mit einem Abend auf der Couch? Wir haben ein paar TV-Tipps für Euch zusammengesucht.

Pflichttermin

Gute Actionfilme müssen nicht immer in der Traumfabrik entstehen: The Wave (2015) ist ein norwegischer Streifen, der auf einem Erdrutsch basiert, der 1934 in Tafjorden 40 Menschen tötete. In der Filmadaption haben die Einwohner des kleinen Ortes Geiranger nach einer Fehlentscheidung eines Expertenteams nur zehn Minuten Zeit, um vor einer 80 Meter hohen Welle zu fliehen. Ein Stoff mit Sogwirkung! 20.15 Uhr, RTL2

Geheimtipp

Der neue "Tatort" am Sonntag ist kein Knaller. Wie gut, dass es im TV immer wieder Wiederholungen der beliebten Krimi-Reihe gibt, die absolut lohnenswert sind. So läuft heute der Tatort: Abbruchkante mit den Kölner Ermittler-Duo. Der 90-Minüter von 2023 hat mich absolut gefesselt und mit Blick auf die damaligen Geschehnisse in Lützerath ein hochbrisantes Thema aufgegriffen. 20.15 Uhr, WDR

Bloß nicht!

Mal ganz davon abgesehen, dass ich um diese Uhrzeit ohnehin meinen wohlverdienten Schlaf genieße, ist Bad Teacher (2011) mit Cameron Diaz ein Film, den die Welt nicht gebraucht hätte - weswegen er vermutlich auch im Nachtprogramm läuft. Generell ist es schade, dass sich die Schauspielerin (fast) immer wieder für Romcoms ohne Sinn und Tiefe entschieden hat. 2.30 Uhr, Sat.1

Streaming

