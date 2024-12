24.12.2024 07:00 697 Diese Erfolgsserie begeistert Euch an Weihnachten mit neuen Darstellern

An Heiligabend warten viele TV-Highlights. In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Ho, ho, ho: Es ist endlich so weit! Am heutigen Dienstagabend kommt der Weihnachtsmann und bringt die langersehnten Geschenke. Doch bis dahin dauert es noch ein paar Stunden. Damit die Wartezeit für Euch nicht zu langweilig wird, habe ich ein paar TV-Tipps für den Heiligabend zusammengestellt. Sie stimmen Euch perfekt auf das bevorstehende Fest ein. Pflichttermin Emma Thompson (65) hat ihre ganz eigenen Erziehungsmethoden. © RTL/Universal Pictures Zu Weihnachten lässt sich doch jeder gern verzaubern. Keine Sorge, ich empfehle Harry Potter an dieser Stelle ausnahmsweise mal nicht (17.45 Uhr, SAT.1), sondern Eine zauberhafte Nanny (2005/2010). Emma Thompson (65) kommt in den beiden Filmen als angsteinflößendes Kindermädchen zu den Familien und verlässt sie nach erfolgreicher Arbeit als Freundin. ab 18.15 Uhr, VOX Geheimtipp Jake (Neil Patrick Harris, 51) hat ein besonderes Weihnachten erlebt. © 2021 Warner Bros. Ent. Wer genervt von den festlichen TV-Klassikern ist, kann sich freuen. Mit Weihnachtsjagd - Das Fest der Spiele (2021) kommt an Heiligabend ein neuer Film. Darin erzählt Jake (Neil Patrick Harris, 51) seiner Tochter, wie er sich in den 80er-Jahren seinen sehnlichsten Weihnachtswunsch von einer Nintendo-Spielekonsole, die seine Eltern ihm nicht schenken wollten, selbst erfüllt. 16.10 Uhr, ProSieben Bloß nicht! Andy Borg (64) will die Zuschauer am Heiligabend unterhalten. © SWR/Kimmig/Kerstin Joensson Bei Weihnachten mit Andy Borg ist eines garantiert: Der 64-jährige Sänger wird über eine Stufe stolpern. Genauso vorhersehbar wie dieser Gag dürfte sich auch den Rest der Show gestalten. Alles heiter, Sonnenschein. Alle haben sich lieb und finden sich super toll. So viel aufgesetzte heile Welt ist selbst zu Weihnachten nicht mein Ding. 20.15 Uhr, SWR Streaming Luise (Lary Müller, 30) ist vor ihrem ersten Auftritt im Palast ganz aufgeregt. © ZDF/Hannes Hubach Der Palast öffnet wieder seine Pforten - dieses Mal im wiedervereinten Berlin. In der zweiten Staffel der ZDF-Erfolgsserie schaffen es Luise (Lary Müller, 30), Lukas (Lukas Brandl, 30) und Karla (Taynara Silva-Wolf, 28), Teil des Ensembles zu werden. Doch das legendäre Revue-Theater steht nach der Wende vor Problemen. Die Tänzer treten vor halbleeren Rängen auf. Die endgültige Schließung droht. ZDF-Mediathek Gute Unterhaltung an Heiligabend wünscht die TAG24-Redaktion!

Titelfoto: ZDF/Hannes Hubach