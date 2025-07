TV-Tipps: Durchtrieben, kratzbürstig und versaut - liebe es!

Deutschland - Wer suchet, der findet. Damit euch die Suche nach bester Unterhaltung am heutigen Sonntag, dem 27. Juli 2025, erspart bleibt, präsentieren wir Euch unsere TV-Tipps.

Alles in Kürze

Als du mich sahst (2024) klingt zunächst nach einer typischen RomCom: Die 40-jährige Mutter Soléne (Anne Hathaway) verliebt sich auf dem Coachella-Festival in den jungen Frontsänger einer bekannten Boyband. Doch tatsächlich wartet der Film mit äußerst viel Tiefgang und nur wenig Kitsch auf. Eine absolute Empfehlung!

Wer trotz Sommerpause auf die traditionellen Sonntagskrimis nicht verzichten will, dem sei heute der Dresdner Tatort: Katz und Maus aus dem Jahr 2022 ans Herz gelegt: ein höchst spannender Fall, in dem sich der Täter Verschwörungstheorien hingibt, eine Journalistin hinrichtet und schließlich sogar Kommissar Schnabel entführt.

Ich bin die ganzen Doku-Soaps, die auf den verschiedensten Sendern laufen, leid. Ob "Ab ins Beet" auf Vox, "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel1 oder die "Schnäppchenhäuser" auf RTLZWEI. Nun schlägt auch das ZDF mit Duell der Gartenprofis in die gleiche Kerbe. An dem Spruch "Unkraut vergeht nicht" ist wahrlich was dran ...

14.55 Uhr, ZDF