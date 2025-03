Diese Serie bietet Mord, Totschlag und ganz viel gute Laune

Deutschland - Bevor die neue Woche startet, heißt es am heutigen Sonntag: Kraft tanken! Bis zum späten Nachmittag geht das wunderbar draußen, danach könnt Ihr Euch getrost auf die Couch legen. Denn am (Vor-)Abend laufen die Highlights meiner TV-Tipps .

Wer sich Ein ganzes halbes Jahr (2016) ansieht, sollte mit einer Achterbahn der Gefühle rechnen. So erging es zumindest mir, als ich den Film im Kino sah. Da ich die Romanvorlage nicht kannte, war ich völlig überrumpelt von der Handlung, die eine emotionale Reise bei mir bewirkte. Von Freude bis Trauer ist alles dabei. Also Taschentücher bereithalten!

Am Sonntagvorabend ist meines Erachtens die beste Zeit für eine romantische Komödie. Bevor ich mich dem Abendessen widmen werde, flimmert Professor Love (2014) über meinen Fernseher. Darin verliebt sich Literaturprofessor Richard Haig (Pierce Brosnan, 71) in Kate (Jessica Alba, 43), die sich allerdings von ihm trennt. Doch dann trifft er ihre Schwester Olivia (Salma Hayek, 58).

Auch wenn es eine Krimi-Serie ist, machen The Mallorca Files (2020) gute Laune. Die Kommissare Miranda Blake (Elen Rhys, 41) und Max Winter (Julian Looman, 40) sind grundverschieden, nicht nur in ihrer Arbeitsweise. So kommt es in jeder Folge zu lustigen Dialogen und kleinen Sticheleien unter der Sonne Spaniens. Ach ja, die Fälle sind übrigens auch spannend.

Viel Freude beim Zuschauen!