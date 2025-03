Auf keinen Fall einschalten! Schwarzwald-"Tatort" verschenkt sein Potenzial

Freiburg - Ein heißer Sommertag in der stickigen Gondel einer Bergbahn: Ein Fahrgast weigert sich, das Fenster zu öffnen. Der Streit eskaliert. Eine Schwangere, die sich nach frischer Luft sehnt, greift zum Notfallhammer und schlägt zu - mit tödlichem Ausgang. So beginnt der "Tatort: Die große Angst", der am heutigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.