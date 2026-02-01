Diese Serie ist die langweilige Alternative zum "Tatort" am Sonntag

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm am 1. Februar 2026. Was Ihr im Fernsehen nicht verpassen solltet.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Highlights zum Start in den neuen Monat? Wie der Februar im Fernsehen startet, habe ich mir für Euch angeschaut. Hier gibt's meine TV-Tipps für den 1. Februar.

Pflichttermin

Als leidenschaftlicher Handball-Fan ist das Finale der Handball-Europameisterschaft der Männer in Dänemark am Sonntagabend natürlich gesetzt. Seit Beginn des Turniers habe ich noch kein Spiel verpasst, daher freue ich mich besonders auf ein packendes Finale voller Spannung, Tempo und Tore. 18 Uhr, ZDF

Deutschland trifft am Sonntag auf Dänemark im Finale der Handball-EM. © picture alliance/dpa

Geheimtipp

Schauspieler Matt Damon dabei zuzusehen, wie er versucht - vollkommen auf sich allein gestellt -, auf dem Planeten Mars zu überleben, ist jedes Mal aufs Neue spannend. In Der Marsianer - Rettet Mark Watney (2015) wurde der Astronaut Mark Watney versehentlich von seiner Crew zurückgelassen. Ein unerbittlicher Überlebenskampf beginnt. 20.15 Uhr, SAT.1

"Der Marsianer" ist vollkommen auf sich allein gestellt. © © 1990 Twentieth Century Fox Film Corporation

Bloß nicht!

Für mich ist Frühling: Am Ende einer Lüge die langweiligere Alternative zum sonntäglichen "Tatort" im Ersten. Selbst die idyllischen Kulissen können für mich nicht über die kitschige Handlung und fehlende Spannung hinwegtäuschen. Da schalte ich eher zu einem rätselhaften Mordfall um. 20.15 Uhr, ZDF

"Frühling: Am Ende einer Lüge" kommt recht seicht daher. © ZDF/Barbara Bauriedl

Streaming

Zum Ende des Monats Januar gibt's den ersten Teil der neuen "Bridgerton"-Staffel auf Netflix zu sehen. © imago/ZUMA Press