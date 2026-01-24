Für die einen ist diese Show das Nonplusultra, anderen tun die Ohren weh
Deutschland – Ich weiß ja nicht, wie es bei Euch aussieht, aber bei mir steht am heutigen Samstag Entspannung an. Meines Erachtens geht das am besten auf der Couch vor dem Fernseher. In meinen TV-Tipps erfahrt Ihr, was heute die Highlights sind.
Pflichttermin
Alle in Schwarz nach Magdeburg: So lautet das Motto der Auswärtsfahrt von Dynamo Dresden – für Mannschaft und Fans. Die Elf von Thomas Stamm (42) läuft beim "Elb-Clásico" gegen den 1. FC Magdeburg in schwarzen Sondertrikots auf. Damit gedenken sie der Dynamo-Legende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner (†70), der am Sonntag 75 Jahre alt geworden wäre.
20.15 Uhr, NITRO
Geheimtipp
Nächste Woche feiert Dresdens Schauspiel-Ikone Wolfgang Stumph seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass werden bereits jetzt schon einige seiner schönsten Filme im Fernsehen gezeigt, so wie Das blaue Wunder. Die Komödie aus dem Jahr 2003 bietet die wunderbare Möglichkeit, einen Blick auf das Dresden von damals zu werfen. Mal sehen, wie viel sich seitdem verändert hat.
17.25 Uhr, 3sat
Bloß nicht!
Akkordeon-Klänge, Lieder aus den Bergen, dazu die heile Welt mit aufgesetzt guter Laune: Wenn die Musi spielt, tun mir die Ohren weh. Ich weiß, für viele Volksmusik-Fans ist das Open-Air-Event mit Stefanie Hertel (46) und Marco Ventre (50) das Nonplusultra, aber diese Musik ist absolut nicht nach meinem Geschmack. Für mein gesundheitliches Wohlbefinden schalte ich vorsorglich um.
20.15 Uhr, MDR
Streaming
Als Ku'damm 77 (2025) Ende Dezember online abrufbar war, habe ich die neue Staffel sofort gesuchtet. So sehr habe ich mich auf die Fortsetzung der Erfolgsserie gefreut. Auch wenn mich einige Handlungsstränge dieses Mal nicht so vollends überzeugen, bin ich nach wie vor begeistert von Claudia Michelsen (56) als Caterina Schöllack. Sie ist einfach grandios!!!
ZDF-Streamingportal
Viel Spaß mit den heutigen TV-Tipps!
