Für die einen ist diese Show das Nonplusultra, anderen tun die Ohren weh

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr am heutigen Samstag (24. Januar 2026) im Fernsehen nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Ich weiß ja nicht, wie es bei Euch aussieht, aber bei mir steht am heutigen Samstag Entspannung an. Meines Erachtens geht das am besten auf der Couch vor dem Fernseher. In meinen TV-Tipps erfahrt Ihr, was heute die Highlights sind.

Pflichttermin

Für Jason Ceka (26) geht es gegen seinen Ex-Verein. © Lutz Hentschel

Alle in Schwarz nach Magdeburg: So lautet das Motto der Auswärtsfahrt von Dynamo Dresden – für Mannschaft und Fans. Die Elf von Thomas Stamm (42) läuft beim "Elb-Clásico" gegen den 1. FC Magdeburg in schwarzen Sondertrikots auf. Damit gedenken sie der Dynamo-Legende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner (†70), der am Sonntag 75 Jahre alt geworden wäre. 20.15 Uhr, NITRO

Geheimtipp

"Das blaue Wunder" ist nur einer von vielen Filmen, den Wolfgang Stumph (79, l.) in seiner Heimatstadt gedreht hat. © ZDF/Ch. Köfer

Nächste Woche feiert Dresdens Schauspiel-Ikone Wolfgang Stumph seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass werden bereits jetzt schon einige seiner schönsten Filme im Fernsehen gezeigt, so wie Das blaue Wunder. Die Komödie aus dem Jahr 2003 bietet die wunderbare Möglichkeit, einen Blick auf das Dresden von damals zu werfen. Mal sehen, wie viel sich seitdem verändert hat. 17.25 Uhr, 3sat

Bloß nicht!

Stefanie Hertel (46) moderiert die Open-Air-Show. © IMAGO/Harald Deubert

Akkordeon-Klänge, Lieder aus den Bergen, dazu die heile Welt mit aufgesetzt guter Laune: Wenn die Musi spielt, tun mir die Ohren weh. Ich weiß, für viele Volksmusik-Fans ist das Open-Air-Event mit Stefanie Hertel (46) und Marco Ventre (50) das Nonplusultra, aber diese Musik ist absolut nicht nach meinem Geschmack. Für mein gesundheitliches Wohlbefinden schalte ich vorsorglich um. 20.15 Uhr, MDR

Streaming

In "Ku'damm 77" stehen drei Generationen der Familie Schöllack im Mittelpunkt. © dpa/ZDF