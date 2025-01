Diese Serie ist pures Drama – Leider nur im negativen Sinn

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am heutigen Sonntag machen wollt? Wie wäre es mit einem entspannten Abend vor dem Fernseher? Diese passenden Tipps haben wir für Euch ausgesucht.

"Möge der Schwachsinn mit euch sein!" Mit (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 (2004) wird Bully Herbig zur Science-Fiction-Ikone und nimmt Star Wars, Star Trek und Co. auf die Schippe. Die Gags sitzen auch nach all den Jahren noch – ein Film, der einfach gute Laune macht und das Wochenende perfekt zum Abschluss bringt.

Eine Ikone in Bildern: Paul McCartney – Eine Beatles-Legende beleuchtet das Leben und die Karriere des Ausnahmemusikers. Spannende Archivaufnahmen und Einblicke in McCartneys Arbeit machen diese Doku zu einem echten Schatz für Fans der Beatles und Musikliebhaber.

Ein Film, der unter die Haut geht: Verleugnung (2016) erzählt die wahre Geschichte der Historikerin Deborah Lipstadt, die in einem spektakulären Prozess die Existenz des Holocausts gegen einen Leugner verteidigt. Rachel Weisz liefert in der Hauptrolle eine brillante Performance ab, und der Film regt auf eindringliche Weise zum Nachdenken an.

ARD Mediathek

TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!