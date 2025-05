31.05.2025 08:01 Diese TV-Show gehört zu jedem perfekten Frühstück

Was Ihr heute am Samstag (31. Mai 2025) nicht verpassen solltet, lest Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Es ist Samstag: Der Tag in der Woche, an dem man sich eigentlich schon erholen möchte, aber noch einige Erledigungen zu machen sind. Doch wenn das geschafft ist, ist Zeit für die Couch. Hier sind die TV-Tipps für den heutigen Samstag. Pflichttermin Truman Burbank (Jim Carrey, 63) führt ein Leben vor Fernsehkameras. © Imago/Prod.Db Das ganze Leben kommt einem wie im Film vor und dann stellt sich heraus: Es ist einer! So ergeht es Truman Burbank (Jim Carrey, 63), als er herausfindet, dass er in einer Scheinwelt lebt. Seit seiner Geburt ist der Versicherungsangestellte ungeahnt der Hauptdarsteller in Die Truman Show (1998), und alles um ihn herum folgt einem Drehbuch. Eine sehenswerte TV-Satire! 20.15 Uhr, ZDFneo Geheimtipp Die Natur steckt voller Wunder. © MDR/René Gores Was gehört zu einem perfekten, späten Frühstück am Samstagmorgen? Neben frisch gebackenen Brötchen, Nuss-Nougat-Creme und Marmelade ist es bei mir Elefant, Tiger & Co. (seit 2003). Um der unangenehmen Stille beim Essen entgegenzuwirken, läuft nebenbei immer die beliebte Doku-Reihe aus dem Leipziger Zoo. Dadurch macht das Frühstück nicht nur satt, sondern auch schlauer. 9.55 Uhr, Das Erste Bloß nicht! Rankingshows sind heutzutage überflüssig. © RTL In Zeiten von Instagram und TikTok können wir uns tagtäglich außergewöhnliche, mitunter lustige Menschen in kurzen Videos ansehen. Damit sind Rankingshows wie 77 herrlich verrückte Menschen - von Gaga bis Geil!, die auch nur verschiedene Clips zusammenstellen, heutzutage überflüssig. Da fällt es mir nicht schwer, umzuschalten. 20.15 Uhr, RTL Streaming Stephen Amell (44) spielt im neuen "Suits"-Ableger die Hauptrolle. © picture alliance/Richard Shotwell/Invision/AP Anfangs war ich skeptisch, dass die beliebte Anwaltsserie "Suits" - mit der Meghan Markle ihren größten Erfolg feierte - einen Ableger bekommt. Dennoch habe ich Suits LA (2025) eine Chance gegeben, und was soll ich sagen: Ich bin begeistert! Das Spin-off hat den Charme des Originals. Im Mittelpunkt steht der Medienanwalt Ted Black (Stephen Amell, 44), der einflussreiche Klienten in Hollywood vertritt. Magenta TV+ Viel Spaß beim Zuschauen wünscht TAG24!

Titelfoto: MDR/René Gores