Dieser Film mit Schweiger und Schweighöfer beleidigt den Intellekt

The Imitation Game (2014) erzählt die (wahre) Geschichte des britischen Mathematik-Genies Alan Turing (gespielt von Benedict Cumberbatch, 48), der in der Zeit des Zweiten Weltkriegs den Auftrag bekam, den Enigma-Geheimcode der Wehrmacht zu knacken. Ein ästhetisch ansprechender Mix aus Spionage-Thriller und Drama.

Wer sich von Til Schweiger (60) und Matthias Schweighöfer (43) intellektuell so richtig durchbeleidigen lassen will, für den ist die Polizei-Komödie Hot Dog (2018) genau das Richtige. Darin spielen Deutschlands zweifellos größte Filmstars zwei wandelnde Männerklischees und unterbieten sich gegenseitig mit den denkbar dümmlichsten Sprüchen.

Im Gegensatz zum Duo Schweighöfer-Schweiger stehen Affleck-Damon-Koproduktionen erfahrungsgemäß für großes Kino. In The Instigators (2024) glänzt Bens (52) schauspielerisch höher veranlagter Bruder Casey (49) an der Seite von Oscar-Gewinner Matt Damon (53). Schauplatz der rasanten Action-Komödie ist (wie so oft) deren Heimatstadt, die Ostküsten-Metropole Boston.



Apple TV+

