Dieser Liebesfilm erfüllt alle Erwartungen und überrascht dennoch

Lohnt es sich am heutigen Samstag (13. Dezember), den Fernseher anzuschalten? In den TAG24-TV-Tipps erfahrt Ihr es.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, ist schon was Feines. Aber wisst Ihr, was noch besser ist? Sich anschließend gemütlich auf die Couch zu setzen und den Abend mit einem unterhaltsamen Programm ausklingen lassen. In diesen TV-Tipps findet Ihr meine Highlights des heutigen Samstags.

Pflichttermin

Beim Junior Eurovision Song Contest treten junge Talente für ihre Heimatländer an. © PR

Während derzeit über den großen ESC diskutiert wird, findet an diesem Samstag bereits der Junior Eurovision Song Contest statt. Ohne Diskussionen und politische Debatten stehen hier ganz und allein die jüngsten Künstler im Mittelpunkt. Es ist immer wieder beeindruckend, welch großartige Stimme die Kinder schon haben. Dazu präsentieren sie aufwendige Shows, von denen sich manch Erwachsener etwas abschauen kann. 17 Uhr, KiKa

Geheimtipp

Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch, 49) und Dr. Watson (Martin Freeman, 54). © ARD Degeto/BBC/Hartswood Films/Colin Hutton

Alle Nachteulen können sich freuen! Kurz vor Mitternacht läuft Sherlock: Ein Skandal in Belgravia (2012) im Fernsehen. Auch wenn ich diesen Fall schon zigmal gesehen habe und weiß, wer der Täter ist, schaue ich mir Benedict Cumberbatch (49) als Privatdetektiv und Martin Freeman (54) als Dr. Watson immer wieder gern an. Die beiden sind einfach ein unschlagbares Duo. 23.50 Uhr, One

Bloß nicht!

Als Parteivorsitzender wird Markus Söder (58) auf dem CSU-Parteitag wieder eine Rede halten. © dpa/Sven Hoppe

Politische Bildung ist wichtig, doch mein Wissensbedarf endet bei Parteitagen. Was Politiker dort teilweise von sich geben, ist einfach nur unterste Schublade. Es gibt keinen Faktencheck, für jede Beleidigung einer anderen Partei gibt es Applaus. Die Zusammenfassung des CSU-Parteitags dient auf jeden Fall nicht zum Einschlafen, weil man sich nur aufregt. 0.30 Uhr, ZDF

Streaming

Quinn (Lucien Laviscount, 33) und Minnie (Sophie Cookson, 35) wachsen in völlig verschiedenen Welten auf. © Prime Video