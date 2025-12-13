Dieser Liebesfilm erfüllt alle Erwartungen und überrascht dennoch
Deutschland – Über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, ist schon was Feines. Aber wisst Ihr, was noch besser ist? Sich anschließend gemütlich auf die Couch zu setzen und den Abend mit einem unterhaltsamen Programm ausklingen lassen. In diesen TV-Tipps findet Ihr meine Highlights des heutigen Samstags.
Pflichttermin
Während derzeit über den großen ESC diskutiert wird, findet an diesem Samstag bereits der Junior Eurovision Song Contest statt. Ohne Diskussionen und politische Debatten stehen hier ganz und allein die jüngsten Künstler im Mittelpunkt. Es ist immer wieder beeindruckend, welch großartige Stimme die Kinder schon haben. Dazu präsentieren sie aufwendige Shows, von denen sich manch Erwachsener etwas abschauen kann.
17 Uhr, KiKa
Geheimtipp
Alle Nachteulen können sich freuen! Kurz vor Mitternacht läuft Sherlock: Ein Skandal in Belgravia (2012) im Fernsehen. Auch wenn ich diesen Fall schon zigmal gesehen habe und weiß, wer der Täter ist, schaue ich mir Benedict Cumberbatch (49) als Privatdetektiv und Martin Freeman (54) als Dr. Watson immer wieder gern an. Die beiden sind einfach ein unschlagbares Duo.
23.50 Uhr, One
Bloß nicht!
Politische Bildung ist wichtig, doch mein Wissensbedarf endet bei Parteitagen. Was Politiker dort teilweise von sich geben, ist einfach nur unterste Schublade. Es gibt keinen Faktencheck, für jede Beleidigung einer anderen Partei gibt es Applaus. Die Zusammenfassung des CSU-Parteitags dient auf jeden Fall nicht zum Einschlafen, weil man sich nur aufregt.
0.30 Uhr, ZDF
Streaming
Minnie (Sophie Cookson, 35) und Quinn (Lucien Laviscount, 33) lernen sich auf einer Silvesterparty kennen. Schnell stellen sie fest: Sie wurden am selben Neujahrstag im selben Krankenhaus geboren. Während Minnie der festen Überzeugung ist, vom Pech verfolgt zu sein, wächst Quinn in einer sehr privilegierten Welt auf. This Time Next Year (2024) ist eine typische Rom-Com, die dennoch überrascht.
Prime Video
Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen!
Titelfoto: Prime Video