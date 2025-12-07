Achtung! Diese Show ist ein Muss für alle Fans von Harry Potter
Deutschland - Seit heute brennt die zweite Kerze auf dem Adventskranz. Wenn Ihr an diesem Sonntag allerdings mal keine Lust auf Weihnachtsprogramm habt, dann seid Ihr bei meinen TV-Tipps genau richtig. Es wird trotzdem magisch, emotional und auf jeden Fall unterhaltsam.
Pflichttermin
Bei diesem Film kann ich nicht anders, als zu singen und zu tanzen. Die Musik von Greatest Showman ist so mitreißend, dass ich nicht still sitzen kann. Dazu noch die aufwendigen Choreografien, die vielseitigen Figuren und deren bewegende Geschichte - all das macht diesen Film für mich zum perfekten Abendprogramm.
20.15 Uhr, sixx
Geheimtipp
Wenn in Hogwarts die langen Tafeln in der Großen Halle gedeckt sind, finden sich dort allerhand Leckereien. Ähnlich zauberhafte Köstlichkeiten entstehen in der Show Harry Potter - Wizards of Baking. James und Oliver Phelps (39), besser bekannt als Fred und George Weasley, laden die besten Konditoren zu den Original-Schauplätzen der Filme ein, wo sie echte Meisterwerke der Backkunst zaubern. Ein Muss für alle Fans von Harry Potter!
17 Uhr, Sat.1
Bloß nicht!
Auch wenn Jennifer Coolidge (64) als Stifler's Mom längst Kultstatus erreicht hat, finde ich keinen Gefallen an American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003). Die einstige Teenager-Clique und vor allem deren Humor ist schlecht gealtert, die Handlung völlig belanglos und absurd, die Witze unterste Schublade. Darauf kann ich gut verzichten.
20.15 Uhr, RTLzwei
Streaming
Vor gut einer Woche habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt: Ich war auf einem Konzert von Big Time Rush (2009-2013). Kendall Schmidt (35), Logan Henderson (36), James Maslow (35) und Carlos Pena (36) haben die gesamte Arena zum Kreischen und Tanzen gebracht. Seitdem höre ich nicht nur die Musik rauf und runter, sondern schaue mir auch die Serie wieder an. Sie gibt mir jetzt das unbeschwerte Gefühl der Jugend zurück.
Paramount+
TAG24 wünscht Euch viel Freude mit dem heutigen TV-Programm!
Titelfoto: © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc.