Achtung! Diese Show ist ein Muss für alle Fans von Harry Potter

Was solltet Ihr am Sonntag (7. Dezember) im Fernsehen nicht verpassen? Hier sind die TV-Tipps von TAG24.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Seit heute brennt die zweite Kerze auf dem Adventskranz. Wenn Ihr an diesem Sonntag allerdings mal keine Lust auf Weihnachtsprogramm habt, dann seid Ihr bei meinen TV-Tipps genau richtig. Es wird trotzdem magisch, emotional und auf jeden Fall unterhaltsam.

Pflichttermin

Zac Efron (38) und Zendaya (29) gehören zu dem fabelhaften Cast von "Greatest Showman". © 2017 Twentieth Century Fox

Bei diesem Film kann ich nicht anders, als zu singen und zu tanzen. Die Musik von Greatest Showman ist so mitreißend, dass ich nicht still sitzen kann. Dazu noch die aufwendigen Choreografien, die vielseitigen Figuren und deren bewegende Geschichte - all das macht diesen Film für mich zum perfekten Abendprogramm. 20.15 Uhr, sixx

Geheimtipp

James und Oliver Phelps (39) präsentieren eine magische Backshow. © © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc.

Wenn in Hogwarts die langen Tafeln in der Großen Halle gedeckt sind, finden sich dort allerhand Leckereien. Ähnlich zauberhafte Köstlichkeiten entstehen in der Show Harry Potter - Wizards of Baking. James und Oliver Phelps (39), besser bekannt als Fred und George Weasley, laden die besten Konditoren zu den Original-Schauplätzen der Filme ein, wo sie echte Meisterwerke der Backkunst zaubern. Ein Muss für alle Fans von Harry Potter! 17 Uhr, Sat.1

Bloß nicht!

"American Pie - Jetzt wird geheiratet" (2003) ist der dritte Teil der Filmreihe. © ©2003 Unviersal Studios

Auch wenn Jennifer Coolidge (64) als Stifler's Mom längst Kultstatus erreicht hat, finde ich keinen Gefallen an American Pie - Jetzt wird geheiratet (2003). Die einstige Teenager-Clique und vor allem deren Humor ist schlecht gealtert, die Handlung völlig belanglos und absurd, die Witze unterste Schublade. Darauf kann ich gut verzichten. 20.15 Uhr, RTLzwei

Streaming

