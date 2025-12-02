Dieser Weihnachtsfilm ist eine richtig schöne Bescherung
Deutschland - Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wenn Euch noch nicht die Geschenkejagd unter den Nägeln brennt, macht es Euch doch auf der Couch bequem. Wir hätten da ein paar TV-Tipps für Euch.
Pflichttermin
Santa Clause - Eine schöne Bescherung (1994) ist für mich ein Weihnachtsfilm, der auch nach über 30 Jahren sehenswert ist. Tim Allen, der als Scott Calvin wider Willen zum Weihnachtsmann gekürt wird, und seinem Sohn dadurch emotional näher kommt? Das lässt mein Kindheitsherz höher schlagen und mich nach der Einfachheit des Lebens sehnen.
20.15 Uhr, Disney Channel
Geheimtipp
Wann laufen an einem Wochenende schon mal zwei magische Filme? Eine Empfehlung für Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind (2016) ist deshalb nur naheliegend. Die Vorgeschichte zu "Harry Potter" rund um den "Magie"-Zoologen Newt Scamander ist mindestens genauso fesselnd.
22.05 Uhr, SRF2
Bloß nicht!
In der Komödie Was Frauen wollen (2000) kann Schwerenöter Nick Marshall nach einem Stromschlag plötzlich Frauenstimmen hören - und wird so zwangsläufig zum "Frauenversteher". Die Aneinanderreihung von Geschlechter-Klischees macht den Film für mich einfach nur platt und nicht mehr zeitgemäß.
20.15 Uhr, RTLZWEI
Streaming
Die Stimme von Gossip Girl und dem Publikumsliebling aus O.C. California in einer Serie? Das macht Nobody Wants This (2024) für mich zu einem wahren "Must-See". Die beiden Enddreißiger Joanne und Noah verlieben sich und stehen dabei vor allerlei Hürden - denn eine Nicht-Jüdin und ein Rabbiner können doch nicht füreinander bestimmt sein, oder?
Netflix
