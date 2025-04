Ehepaar adoptiert kleinwüchsiges Mädchen - dann zweifeln sie an dem Alter des Kindes

Neulich habe ich mir "Love Again" mit Sam Heughan, Priyanka Chopra und Celine Dion angeschaut. Der 2023 erschienene Film ist die amerikanische Version von Karoline Herfurths Regie-Debüt SMS für dich (2016). Doch ich muss ganz klar sagen: Das Original, das am heutigen Sonntagabend läuft, ist einfach besser. Also Taschentücher raus und ab aufs Sofa!

Für Extremschwimmer André Wiersig sind Begegnungen mit Haien und Walen selbstverständlich. Doch mit Plastikmüll und Überfischung kann er sich nicht abfinden. Um auf die Umweltprobleme der Seychellen aufmerksam zu machen, will er durch den Indischen Ozean schwimmen. Ob er es schafft, ist in der Doku Man of the Ocean zu sehen.

15.45 Uhr, ZDF