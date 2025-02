Eine Chance hat diese Show verdient, mehr aber auch nicht

Was heute am Samstag, dem 22. Februar 2025, im Fernsehen interessant ist, lest Ihr hier in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Auch wenn es draußen wieder wärmer wird, lädt das Wetter immer noch nicht zum langen Verweilen ein. Wer den Tag auf der Couch verbringen will, kann sich vom Fernseher unterhalten lassen. Das sind die Programmhöhepunkte für den heutigen Samstag.

Pflichttermin

Brendan Fraser (56) kehrte nach jahrelanger Pause ins Film-Business zurück. © dpa/A24

Mit The Whale (2022) hat Brendan Fraser (56) sein großes Comeback in Hollywood gefeiert. Völlig berechtigterweise wurde er 2023 für diese Hauptrolle mit einem Oscar ausgezeichnet. Um den fettleibigen Charlie zu verkörpern, musste er physisch äußerst fit ein. Der Schauspieler trug nämlich Prothesen, die mehrere Kilogramm schwer waren, sowie einen Fat-Suit. 21.45 Uhr, One

Geheimtipp

Die Beatsteaks gehen bald auf Tour. © imago/Christian Grube

Sie sollen eine der besten Live-Band Deutschlands sein - zumindest höre ich das öfter in meinem Freundeskreis. Weil ich mich selbst davon überzeugen möchte, aber (erst einmal) kein Geld für einen Konzertbesuch ausgeben möchte, schaue ich mir risikofrei die Dokumentation Hand in Hand - 30 Jahre Beatsteaks (2025) an. 20.15 Uhr, 3 Sat

Bloß nicht!

Stefan Raab (58) drängt sich zurück ins Fernsehen. © RTL/Raab Entertainment/Julia Feldhagen

Die penetrante Werbung für Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (58) in den vergangenen Wochen hat bei mir nur eines bewirkt: auf keinen Fall einzuschalten! Anfangs wollte ich dem Entertainer eine Chance geben und schaute mir die erste Folge an. Nach wenigen Minuten hatte ich schon genug, weil Raab an alten Ideen festhielt, die längst aus der Zeit gefallen sind. 23.20 Uhr, RTL

Streaming

Moritz (27, l.) und Franz Wagner (23) zeigen ihr Leben als NBA-Stars. © ZDF/Tobias Schult