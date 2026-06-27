Einfach grandios! Ein Dresdner stiehlt in diesem Film allen anderen die Show
Deutschland - Die Hitzewelle rollt über Deutschland und es macht langsam überhaupt keinen Spaß mehr, sich draußen aufzuhalten. Wer nicht unbedingt rausmuss, kann es sich im hoffentlich kühlen Zuhause gemütlich machen. In meinen TV-Tipps findet Ihr spannende und lustige Highlights, die Euch am Samstag unterhalten.
Pflichttermin
Ein wahrlich königliches Duell: In ihrem letzten Spiel vor der Sommerpause gastieren die Dresden Monarchs bei den Potsdam Royals. Das Spiel, das Teil der effect-Energy-GFL-Live-Konferenz ist, könnte offenbaren, wo die Teams in den kommenden Wochen noch nachbessern müssen, damit sie sich am Ende der Saison im besten Fall wieder im GFL Bowl gegenüberstehen.
16.30 Uhr, DF1
Geheimtipp
Bei "LOL: Last One Laughing" und zahlreichen Folgen von "Das Gipfeltreffen" musste ich schon herzhaft über ihn lachen. Nun wird es aber auch endlich Zeit für mich, Olaf Schubert live! Zeit für Rebellen zu schauen. Im Gegensatz zu anderen Kollegen sorgt Dresdens berühmtester Pullunder-Träger nicht mit plumpem Humor, sondern mit durchaus intelligenten Witzen für Lacher.
21.55 Uhr, RTL
Bloß nicht!
Maite Kelly (46), Andrea Berg (60), David Garrett (45), Mark Medlock (47): Wenn ich das Line-up vom Schlagerbooom Open Air 2026 lese, fällt mir nur eines ein - unbedingt wegschalten! Und das sage ich wohlgemerkt als Schlager-Fan. Wenn bei gewissen Künstlern das Drama drum herum mehr in den Vordergrund rückt als die Musik, bin ich raus.
20.15 Uhr, Das Erste
Streaming
So gut habe ich mich schon lange nicht mehr von einem Fernsehfilm unterhalten gefühlt: Mensch Mutti! (2026) punktet mit jeder Menge Humor. Einfach grandios ist dabei der Dresdner Schauspieler Michael Berndt-Cananá (46). Seine Figur des Olli, einem Dorf-Bürgermeister in Sachsen-Anhalt, hat mich während des Schauens sehr oft zum Lachen gebracht. Ich hoffe, es gibt bald mehr TV-Produktionen mit ihm.
ARD-Mediathek
Gute Unterhaltung am TV-Samstag wünscht die TAG24-Redaktion!
Titelfoto: ARD Degeto Film/Christoph Assmann