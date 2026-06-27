27.06.2026 08:46 Einfach grandios! Ein Dresdner stiehlt in diesem Film allen anderen die Show

Raus aus der Sonne, rauf auf die Couch: Lest in den TAG24-TV-Tipps, was Ihr heute am Samstag (27. Juni 2026) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Die Hitzewelle rollt über Deutschland und es macht langsam überhaupt keinen Spaß mehr, sich draußen aufzuhalten. Wer nicht unbedingt rausmuss, kann es sich im hoffentlich kühlen Zuhause gemütlich machen. In meinen TV-Tipps findet Ihr spannende und lustige Highlights, die Euch am Samstag unterhalten.

Pflichttermin

Die Dresden Monarchs trafen zuletzt beim GFL Bowl 2025 auf die Potsdam Royals. © Lutz Hentschel

Ein wahrlich königliches Duell: In ihrem letzten Spiel vor der Sommerpause gastieren die Dresden Monarchs bei den Potsdam Royals. Das Spiel, das Teil der effect-Energy-GFL-Live-Konferenz ist, könnte offenbaren, wo die Teams in den kommenden Wochen noch nachbessern müssen, damit sie sich am Ende der Saison im besten Fall wieder im GFL Bowl gegenüberstehen. 16.30 Uhr, DF1

Geheimtipp

Olaf Schubert (58) hat dem Pullunder mit Rauten-Muster zu neuer Berühmtheit verholfen. © RTL

Bei "LOL: Last One Laughing" und zahlreichen Folgen von "Das Gipfeltreffen" musste ich schon herzhaft über ihn lachen. Nun wird es aber auch endlich Zeit für mich, Olaf Schubert live! Zeit für Rebellen zu schauen. Im Gegensatz zu anderen Kollegen sorgt Dresdens berühmtester Pullunder-Träger nicht mit plumpem Humor, sondern mit durchaus intelligenten Witzen für Lacher. 21.55 Uhr, RTL

Bloß nicht!

Florian Silbereisen (44) feiert das Comeback von Mark Medlock (47). © ARD/JürgensTV/Beckmann

Maite Kelly (46), Andrea Berg (60), David Garrett (45), Mark Medlock (47): Wenn ich das Line-up vom Schlagerbooom Open Air 2026 lese, fällt mir nur eines ein - unbedingt wegschalten! Und das sage ich wohlgemerkt als Schlager-Fan. Wenn bei gewissen Künstlern das Drama drum herum mehr in den Vordergrund rückt als die Musik, bin ich raus. 20.15 Uhr, Das Erste

Streaming

Michael Berndt-Cananá (46, l.) ist der heimliche Star im ARD-Film "Mensch Mutti". © ARD Degeto Film/Christoph Assmann