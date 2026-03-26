"Winnetou" trifft Horst Schlämmer: Dieser Dresdner erklärt Kultfigur die Welt

Der Dresdner Michael Berndt-Cananá erzählt im TAG24-Interview, wie die Dreharbeiten mit der TV-Ikone Hape Kerkeling waren.

Von Saskia Hotek

Dresden – Viele kennen ihn als Winnetou, der über die Felsenbühne Rathen reitet. Nun erklärt Michael Berndt-Cananá (46) keinem Geringeren als Horst Schlämmer (Hape Kerkeling, 61), wo eigentlich Dresden liegt. Der Dresdner spielt im neuen Film "Horst Schlämmer sucht das Glück" mit, der am heutigen Donnerstag in den Kinos startet.

Michael Berndt-Cananá (46, r.) ist ab heute im Kino an der Seite von Hape Kerkeling (61) zu sehen. © Bildmontage: Leonine Studios/Sandra Hoever; Petra Hornig "Super" waren die Dreharbeiten mit der TV-Ikone im vorigen Sommer. "Wir hatten, ich glaube, letzten Endes eine Dreiviertelstunde. Die Filmcrew kam aus Hamburg und musste am selben Tag noch nach Berlin", erklärte der 46-Jährige im TAG24-Interview. "Hape Kerkeling hatte ein straffes Tempo hinter und noch vor sich. Aber er ist ein unglaublich kollegialer Mensch, sehr nett, sympathisch, offen. Für die kurze Zeit war es wirklich schön." Vor der Kamera zu stehen, ist für Berndt-Cananá so etwas wie eine Exkursion. Sonst gehört er dem Ensemble der Landesbühnen Sachsen an. Deshalb fielen ihm bei der Arbeit am Set auch sofort Unterschiede zum Theater auf: "Der Drehplan ist eng getaktet und damit ist weniger Zeit für Proben. Somit erfolgt die Vorbereitung zu Hause." Dresden Kultur & Leute Kruzianer singen auf der Bastei Im Theater sei es nicht grundlegend anders "und viel mehr Zeit gibt es auch nicht, doch bist du freier im Schaffungsprozess, denn alles kann sich am Ende nochmals ändern, bevor es zusammengesetzt wird und zur Premiere kommt. Was beim Film im Kasten ist, ist im Kasten."

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Für Winnetou trainiert er das ganze Jahr über

Als Winnetou reitet der Schauspieler über die Bühne. © DPA/Robert Michael Neben dem "Horst Schlämmer"-Film ist der 46-Jährige im Laufe des Jahres noch in zwei TV-Produktionen zu sehen, weitere Dreharbeiten stehen bevor. Will er nun der Bühne den Rücken kehren? "Aufgeben würde ich das Theater nicht. Es ist eine unbeständige Arbeit beim Film und am Set. Für mich ist das Theater immer noch meine Basis, zu der ich eine starke Verbindung habe. Und alles andere nehme ich gerne mit, weil es einen beflügeln kann und im kreativen Prozess auch wachsen lässt." Abwechslungsreich ist seine Arbeit bei den Landesbühnen Sachsen allemal. Die Rolle des Winnetou füllt er jedes Jahr aufs Neue aus und macht ihn zu einem passablen Reiter. Dresden Kultur & Leute ORANGE Disco Machine: Dresdner Star-DJ ist jetzt Pate für einen Baum "Weil wir die Möglichkeit einer eigenen Pferdestaffel haben, können wir das ganze Jahr über trainieren und eine Grundlagenausdauer und die betreffende Muskulatur aufbauen." Das sei ein großes Geschenk. "Es mag zwar oft unspektakulär auf dem Pferd aussehen, aber es sind Fluchttiere, die rennen weg, wenn sie erschrecken. Und da kann es schon passieren, dass es manchmal gefährlich und haarig wird. Deswegen ist es wunderbar, wenn man oben sitzt und dem Pferd auch in solchen Momenten Ruhe geben kann. Weil man ein Stück weit weiß, wie es geht. Ich bin kein Reitprofi, aber ich sitze mittlerweile schon ganz gut im Sattel."

So kam der Dresdner zum Schauspiel