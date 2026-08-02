02.08.2026 09:17 Was soll das denn? Nur ein echter Junggesellinnenabschied ist noch peinlicher!

Der TV-Sonntag bietet für jeden etwas, vor allem aber jede Menge Stars, wie Ihr in den TAG24-TV-Tipps erfahrt.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Die WM ist lange vorbei, aber wer will, kann sich sportliche Gänsehautmomente auch anderweitig holen. Auch ohne König Fußball hat der heutige TV-Sonntag einiges zu bieten. Auf die peinliche Darstellung eines Junggesellinnenabschieds darf man aber getrost verzichten. Hier kommen die TV-Tipps.

Pflichttermin

In Better Man geht es um den selbsternannten "performenden Affen" Robbie Williams (52). © Better Man AU Pty. Ltd/ProSieben

Zu Better Man - Die Robbie Williams Story (2024) hatte ich es leider nicht ins Kino geschafft, doch nun werde ich mir den Film endlich ansehen. Das Biopic ist alles andere als gewöhnlich, denn die Hauptrolle stellt ein computergenerierter Schimpanse dar. Der Sänger bezeichnete sich selbst einmal als einen performenden Affen, der auf die Bühne gezerrt werde. 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

Eigentlich die Bösen, aber irgendwie einfach nur niedlich und am Ende doch immer gut: die Minions. © RTL/Universal Pictures and Illumination Entertainment

Irgendwie sind mir die kleinen, gelben Wesen ans Herz gewachsen. Nachdem sie anfangs nur Sidekick in der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Reihe waren, haben die Minions (2015) zu Recht auch ihre eigenen Filme bekommen, in denen sie die Hauptrolle spielen. Sie verstehen sich ohne große Worte und sind einfach lustig. 15.20 Uhr, VOX

Bloß nicht!

Ein Film wie die meisten Junggesellinnenabschiede samt Outfits: Einfach nur gruselig! © LEONINE Studios

Was als unterhaltsame Komödie deklariert ist, haut mich absolut nicht vom Hocker. JGA: Jasmin. Gina. Anna (2022) kann mir keine Lacher entlocken. Die Gags sind vorhersehbar, genauso wie die Handlung. Die spaßige Stimmung, die der Film vermitteln soll, schwappt überhaupt nicht über. Dass ich mit der Fernbedienung umschalten kann, bereitet mir dabei die meiste Freude. 0.35 Uhr, Sat.1

Streaming

Stefan Kutschke (37) ist eine der Galionsfiguren von Dynamo Dresden der letzten Jahre. © Lutz Hentschel