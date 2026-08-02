Was soll das denn? Nur ein echter Junggesellinnenabschied ist noch peinlicher!
Deutschland - Die WM ist lange vorbei, aber wer will, kann sich sportliche Gänsehautmomente auch anderweitig holen. Auch ohne König Fußball hat der heutige TV-Sonntag einiges zu bieten. Auf die peinliche Darstellung eines Junggesellinnenabschieds darf man aber getrost verzichten. Hier kommen die TV-Tipps.
Pflichttermin
Zu Better Man - Die Robbie Williams Story (2024) hatte ich es leider nicht ins Kino geschafft, doch nun werde ich mir den Film endlich ansehen. Das Biopic ist alles andere als gewöhnlich, denn die Hauptrolle stellt ein computergenerierter Schimpanse dar. Der Sänger bezeichnete sich selbst einmal als einen performenden Affen, der auf die Bühne gezerrt werde.
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipp
Irgendwie sind mir die kleinen, gelben Wesen ans Herz gewachsen. Nachdem sie anfangs nur Sidekick in der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Reihe waren, haben die Minions (2015) zu Recht auch ihre eigenen Filme bekommen, in denen sie die Hauptrolle spielen. Sie verstehen sich ohne große Worte und sind einfach lustig.
15.20 Uhr, VOX
Bloß nicht!
Was als unterhaltsame Komödie deklariert ist, haut mich absolut nicht vom Hocker. JGA: Jasmin. Gina. Anna (2022) kann mir keine Lacher entlocken. Die Gags sind vorhersehbar, genauso wie die Handlung. Die spaßige Stimmung, die der Film vermitteln soll, schwappt überhaupt nicht über. Dass ich mit der Fernbedienung umschalten kann, bereitet mir dabei die meiste Freude.
0.35 Uhr, Sat.1
Streaming
Auch wenn er im Mai seine aktive Karriere als Fußballer beendete, gilt bei Stefan Kutschke: Dynamo Dresden - ein Leben lang (2026). Die Dokumentation wirft einen Blick auf das Leben der schwarz-gelben Identifikationsfigur, von seinen Anfängen in Dresdens Johannstadt bis zu seinen größten Triumphen. Dieser Film ist ein Muss für jeden Dynamo-Fan!
YouTube
Gute Unterhaltung am heutigen TV-Sonntag!
Titelfoto: LEONINE Studios