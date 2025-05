Frau weg, Job weg, Vermögen weg: Hier gibt es jede Menge Stress

Der Sonntag bietet ein buntes TV-Programm. Das lohnt sich - und das sollte man besser meiden.

Von Sebastian Tangel

Deutschland - Mancherorts in Deutschland droht der Sonntag buchstäblich ins Wasser zu fallen. Aber natürlich gibt es bei schlechtem Wetter jede Menge Indoor-Möglichkeiten, zum Beispiel das gute alte Fernsehen. Doch was sollte man einschalten und was meiden? Hier erfahrt Ihr es.

Pflichttermin

Als Hugh Glass hat Leonardo DiCaprio sogar den Oscar gewonnen. © dpa/20th Century Fox

Wenn man kein Polizeiruf-Ultra ist, bietet das sonntägliche Abendprogramm in dieser Woche kaum Sehenswertes. Einziger Lichtblick: das Abenteurer-Drama The Revenant - Der Rückkehrer (2015). Darin inszeniert der mexikanische Meisterregisseur Alejandro Iñárritu bildgewaltig den Überlebenskampf des von einem Bär schwerst verwundeten Trappers Hugh Glass (Leonardo DiCaprio). 22 Uhr, ARTE

Geheimtipp

Jalen Brunson ist bei dem Spiel mit am Start. © imago/ZUMA Press

Eigentlich schlägt mein Herz ja für ein anderes Team, aber seit meinen Besuchen im legendären Madison Square Garden hege ich große Sympathien für die New York Knicks. In den Conference-Finals der NBA Playoffs treffen Jalen Brunson und Co. auf die Indiana Pacers um Tyrese Haliburton. Spiel drei der Best-of-Seven-Serie lasse ich mir - trotz nächtlicher Uhrzeit - nicht entgehen. 2 Uhr, ProSieben MAXX

Bloß nicht!

Scary Movie 5 sollte man besser meiden. © RTL2

Als die ersten drei Teile von Scary Movie Anfang der Nullerjahre ins Kino kamen, trug ich eine feste Zahnspange und hatte gerade die Jugendweihe hinter mich gebracht. Entsprechend empfänglich war ich für die pubertären Gags der Wayans-Brüder. Mehr als zwei Jahrzehnte später ist davon nicht mehr viel übrig. Den fünften Teil der Kult-Parodie, der heute Abend im TV läuft, kann man gleich ganz vergessen. 20.15 Uhr, RTLZWEI

Streaming

Your Friends & Neighbors sorgen auf Apple TV+ für gute Unterhaltung. © Apple TV