Gute Unterhaltung sieht anders aus: Rückt der Rosenkrieg der Pochers in den Mittelpunkt?

Was ihr am Samstag (24. August 2024) im Fernsehen nicht verpassen solltet, lest Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Dresden - Traut man der Wettervorhersage, dann steht am heutigen Samstag wieder ein richtiger Sommertag bevor. Wer allerdings keine Lust auf die Sonne hat und lieber in der schattigen Wohnung verweilen will, findet im Fernsehen ein unterhaltsames Programm. Hier sind meine TV-Tipps.

Pflichttermin

Neuverfilmungen können mich meistens nicht so überzeugen wie das Original. Im Fall von Der König der Löwen (2019) trifft dies allerdings überhaupt nicht zu. Der Animationsfilm wirkt so täuschend echt, dass man denken könnte, es sei ein Realfilm. Dadurch hat mich die Geschichte noch mehr als der Zeichentrick-Klassiker berührt. 20.15 Uhr, Sat.1

Die Animationen von "Der König der Löwen" wirken täuschend echt. © Disney Enterprises, Inc.

Geheimtipp

Zehn Jahre wussten Lotte und Luise (Mia und Delphine Lohmann) nichts von der Existent der jeweils anderen. Dann treffen die beiden Mädchen zufällig in einem Ferienhort aufeinander und erfahren dadurch, dass sie Zwillinge sind. In dieser Verfilmung wird Erich Kästners Das doppelte Lottchen (2017) zeitgemäß erzählt, was diesen Film zu einem Spaß für Jung und Alt macht. 13.35 Uhr, KiKa

"Das doppelte Lottchen" (2017) ist ein Spaß für Groß und Klein. © SWR/Uschi Reich Filmproduktion G

Bloß nicht!

Dieses Duell bei Schlag den Star könnte höchstinteressant werden. Zur Prime Time treten Vanessa Mai (32) gegen Amira Pocher (31) an. Doch leider ist zu befürchten, dass der eigentliche Wettkampf in den Hintergrund rückt. Immer noch gibt es den Rosenkrieg zwischen den Pochers, bei dem alles medial ausgeschlachtet wird. Gute Unterhaltung sieht für mich anders aus. 20.15 Uhr, ProSieben

Bei "Schlag den Star" treten am heutigen Samstag Vanessa Mai (32, l.) und Amira Pocher (31, r.) an. © Joyn / Steffen Z. Wolff

Streaming

"Emily in Paris" geht weiter! © Netflix