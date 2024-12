"Hameln": Neue Serie über Rattenfänger ist nichts für schwache Nerven!

München - Die Geschichte vom "Rattenfänger von Hameln", der im Mittelalter 130 Kinder und Jugendliche entführte, gehört zu den weltweit bekanntesten deutschen Sagen. ZDFNeo hat den Stoff als Horrorserie adaptiert und in die Gegenwart versetzt.

Gleichzeitig passieren unheimliche Morde in der Stadt: Jugendliche bringen ihre Eltern im Wahn um. Doch wie sich herausstellt, sind die Erwachsenen nicht nur Opfer - ihre Sünden der Vergangenheit haben das ganze Grauen erst möglich gemacht.

Zur Erinnerung: In der Geschichte der Gebrüder Grimm bezahlten die Bürger von Hameln den Rattenfänger nicht. Dafür rächte er sich und entführte die Kinder der Stadt. Nur ein Blinder, ein Tauber und ein Lahmer überlebten, da sie dem Zug der Kinder nicht folgen konnten.

Ruben (Riccardo Campione, 22) wird von Geisterkindern heimgesucht. Sind sie Vorboten des Rattenfängers? © ZDF/Roland Guido Marx

"Die Geschichte vom Rattenfänger spukte schon länger in meinem Kopf", erklärt Autor und Regisseur der Verfilmung Rainer Matsutani (60). "Sie ist die meist übersetzte deutsche Sage und weltweit bekannt. Aber sie wurde noch nie adäquat verfilmt".

Während des ersten Lockdowns 2020 fand Matsutani dann Zeit und Muse das Serienprojekt umzusetzen. "Die düstere Sage des Rattenfängers spiegelte gut die Stimmung, die ich damals hatte."

Das Horrorgenre war dem Filmemacher dazu praktisch schon in die Wiege gelegt. "Ich bin Halbjapaner und als Kind in Japan aufgewachsen. Dort spielen Horror- und Geistergeschichten eine große Rolle und sind fest in der nationalen Seelen-DNA verankert", erklärt der Regisseur.

An der Rattenfänger-Geschichte hat ihn außerdem fasziniert, dass die Kinder aufgrund einer Behinderung, die sie bisher ausgrenzte, überlebten.

"In meiner Adaption haben drei unserer Helden beziehungsweise Heldinnen dieselben Behinderungen. Sie wurden quasi in das Hameln von heute wiedergeboren und werden vom Rattenfänger bedroht, da sie ihm damals entkommen sind", sagt Matsutani zum Serieninhalt.