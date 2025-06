Hier lässt die Retro-Welle grüßen: Muss das wirklich sein?

In den TAG24-TV-Tipps lest Ihr, was Ihr heute am Sonntag (1. Juni 2025) nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Endlich ist der Sommer da und mit ihm die zahlreichen Sportveranstaltungen. In Dresden findet heute ein Leichtathletik-Highlight statt. Wer nicht vor Ort sein kann, hat immerhin die Möglichkeit, den Sport live im TV zu verfolgen. Was das Fernsehen am heutigen Sonntag sonst noch zu bieten hat, lest Ihr in unseren TV-Tipps.

Pflichttermin

Gisli Kristjansson (25) will mit dem SCM den nächsten Sieg holen. © imago/Jan Huebner

Auch wenn die Fußball-Bundesliga schon längst in der Sommerpause ist, geht es in anderen Sportarten noch emsig zu. In der Handball-Bundesliga steht mit dem TBV Lemgo Lippe gegen den SC Magdeburg wieder einmal ein Spannung versprechendes Spiel an. Seit Kindheitstagen gilt meine Sympathie den Elbstädtern, weshalb ich ihnen ordentlich die Daumen drücken werde. 15 Uhr, Welt

Geheimtipp

Im Heinz-Steyer-Stadion treffen sich am heutigen Sonntag die besten Leichtathleten. © DPA/Robert Michael

Bevor Ende Juli die Finals nach Dresden kommen, findet bereits an diesem Sonntag ein sportliches Highlight in der sächsischen Landeshauptstadt statt. Für das Goldene Oval kommen einige der besten Leichtathleten ins Heinz-Steyer-Stadion. Ich freue mich besonders auf Weitspringerin Malaika Mihambo (31), Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye (26) sowie 800-Meter-Läuferin und Social-Media-Star Alica Schmidt (26). 15.30 Uhr, Das Erste

Bloß nicht!

Til Schweiger (61) und Tina Ruland (58) lassen ihre Kultrollen Bertie und Uschi wieder aufleben. © dpa/Constantin Film

Wieso muss alles, was irgendwann einmal Erfolg hatte, neu aufgelegt oder fortgesetzt werden?! Meiner Meinung nach hätte es beim Kultstreifen aus den 90ern bleiben sollen, aber nein: Til Schweiger (61) musste mehr als 30 Jahre nach dem ersten Film noch Manta Manta - Zwoter Teil herausbringen. Die Retro-Welle lässt grüßen, doch an mir prallt sie in diesem Fall ab. 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Tedros "Teddy" Teclebrhan (41) bietet eine abwechslungsreiche Show. © imago/Panama Pictures