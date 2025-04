Keine Sorge! Am Ostersonntag gibt es viel zu lachen

Deutschland - Keine Sorge! Im Gegensatz zu den Ostereiern müsst Ihr nicht lange nach den Highlights im Fernsehen suchen. Diese habe ich nämlich für Euch in meinen TV-Tipps zusammengestellt. Es gibt am heutigen Ostersonntag viele Gründe zum Lachen.

Wenn ich Das Leben des Brian (1979) sehe, erinnere ich mich unweigerlich an meinen Latein-Unterricht zurück. Meine Lehrerin zeigte damals den Film, damit wir Schüler die Konjugation von "ire" (zu Deutsch: gehen) anschaulich lernen. Das Verb spielt in einer Szene eine wichtige Rolle. Nebenbei hat sich auch der Satz "Romani ite domum" (Römer, geht nach Hause) in mein Gehirn gebrannt.

Während andere meiner Altersklasse wie besessen von der Twilight -Saga waren, habe ich von Anfang an einen großen Bogen um die Vampir-Geschichte über Bella (Kristen Stewart, 35) und Edward (Robert Pattinson, 38) gemacht. So werde ich es auch nun handhaben, wenn die ersten beiden Filme hintereinander im Fernsehen laufen.

Ich würde in dieser Show wohl keine Minute überstehen. In der neuen Staffel von LOL: Last One Laughing ist Lachen wieder verboten. Bereits zum vierten Mal ist Hazel Brugger (31) dabei. Bei ihrer komödiantischen Schlagfertigkeit hätte ich keine Chance. In einer ähnlich starken Comedy-Liga spielen Lutz van der Horst (49) und Ralf Schmitz (50).

Frohe Ostern und viel Freude beim Schauen!