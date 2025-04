Langeweile am Ostermontag? Dafür lohnt es sich, den Fernseher einzuschalten

Deutschland - Falls es am Ostermontag langweilig werden sollte, haben wir ein paar Film- und Serien-Tipps für Euch auf Lager!

Nach "Avengers: Endgame" ist es den Marvel-Studios nicht mehr gelungen, an alte Erfolge anzuknüpfen. Einzige Ausnahme: Black Panther: Wakanda Forever (2022). In die Geschichte wurde äußerst berührend der Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman eingewebt und gleichzeitig mit dem Unterwasservolk ein spannender Gegner für Wakanda ins Spiel gebracht.

Wie gesagt: Die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe, zu der alle Filme zwischen 2016 und 2019 zählen, war die weltweit erfolgreichste. Der 2021 erschienene Film Eternals hingegen war für mich eine erste herbe Enttäuschung. Daran konnten auch die beiden "Game of Thrones"-Stars Richard Madden und Kit Harrington nichts ändern.

Die vierte, aber leider finale Staffel des deutschen Netflix-Hits How to Sell Drugs Online (Fast) ist endlich verfügbar. Erzählt wird diesmal, wie sich Mo nach seiner Zeit im Knast ein Leben ohne illegalen Drogenhandel aufbauen will. Die sechs neuen Folgen sind gewohnt witzig, aber auch ein bisschen düsterer. Und das Ende lässt Hoffnung auf weitere Folgen!

Netflix

Einen schönen Ostermontag und viel Spaß beim Schauen!