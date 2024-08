Langweiliges Programm: Wer schaut eigentlich noch Kabel1?

Wenn mich jemand nach meinem liebsten Disney-Song fragt, lautet die Antwort für viele überraschend "Sei ein Mann" aus Mulan (1998). Logischerweise gehört auch die Geschichte über die Heldin Chinas zu meinen liebsten. Es ist also völlig klar, auf welchem Sender ich heute Abend einschalte und voller Inbrunst mitsingen werde.

Anfang des Monats hielten uns die Olympischen Sommerspiele in Atem. Seit Mittwoch kämpfen erneut deutsche Sportler bei den Paralympischen Spielen in Paris um Medaillen - und leisten dort mit ihren jeweiligen Einschränkungen Unglaubliches. Heute wird es besonders rasant: Unsere deutschen Rollstuhlbasketballer treten gegen Gastgeber Frankreich an.

Ab 23.25 Uhr, ARD