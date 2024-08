Liebe Fußballer, grätscht doch jetzt bitte nicht dazwischen!

Dresden - Olympia, Olympia, ich schaue jetzt Olympia! So lautet zumindest bei mir das TV-Motto seit einigen Tagen. Manch einer braucht am heutigen Samstag vielleicht mal eine kleine Auszeit vom Sport. Genau für diejenigen habe ich meine TV-Tipps zusammengestellt. So viel sei verraten: Roland-Kaiser -Fans kommen heute voll auf ihre Kosten.

Sind wir mal ehrlich: An Olympia gibt es derzeit kein Vorbeikommen. Wer allerdings ein bisschen sportfreie Zeit haben möchte, dem kann ich den Film Als Hitler das rosa Kaninchen stahl (2019) empfehlen. Darin wird aus der Sicht der neunjährigen Anna (Riva Krymalowski) erzählt, wie sie mit ihrer Familie nach der Machtergreifung der Nazis in einer Odyssee fliehen muss.

Für viele Dresdner und alle Fans ist die Kaisermania heute Pflichtprogramm. Doch mich interessiert vielmehr, welche Geschichten Roland Kaiser in Mein Geheimnis erzählt. Ich bin gespannt, was Hinter den Kulissen der Jubiläumstournee so alles geschieht und was nötig ist, damit die Show auf der Bühne so mitreißend für das Publikum wird.

19.50 Uhr, MDR