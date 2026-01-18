Deutschland hat einen neuen Streaming-Dienst: Direkt ein Grund, um diese Show einzuschalten

TAG24 hat für Euch ein paar TV-Tipps zum Sonntag zusammengestellt.

Von Nadine Steinmann

Ihr habt am heutigen Sonntag noch keine Pläne, das Wetter draußen ist Euch einfach zu kalt? Wie wäre es mit einem gemütlichen Tag auf der Couch? TAG24 hat für Euch ein paar TV-Tipps zusammengestellt.

Pflichttermin

Free-TV-Premiere auf ProSieben: Civil War (2024) spielt in einem zerrissenen Amerika der Zukunft, das sich im Bürgerkrieg befindet, weil sich der Präsident illegalerweise eine dritte Amtszeit verschafft hat. Die Fotografin Lee Smith (Kirsten Dunst) begibt sich auf eine gefährliche Reise durchs ganze Land, um ein Interview mit dem Machthaber zu führen. Klingt spannend! 20.15 Uhr, ProSieben

"Civil War" spielt in einem Amerika der Zukunft - klingt spannend! © picture alliance/dpa/A24/DCM

Geheimtipp

Das Wetter am Wochenende wird ungemütlich. Sich draußen die kalte Winterluft um die Nase wehen zu lassen, scheint da wenig erstrebenswert. Verlockender ist es dagegen, einen schönen Familienfilm mit ganz viel Herz und toller Musik auf dem Sofa zu genießen. Perfekt geeignet dafür ist die Realverfilmung von König der Löwen (2019). Lasst es Euch gutgehen! 15.40 Uhr, SAT.1

Ein echter Klassiker: Disneys "König der Löwen". © picture alliance/dpa/CinemaxX Holdings GmbH

Bloß nicht!

Beim Dschungelcamp schalte ich in diesem Jahr vermutlich nur ein, um zu sehen, wie Gil Ofarim vergeblich versucht, sein angeschlagenes Image nach dem erfundenen Davidstern-Skandal wieder aufzupolieren. Die Sendungen drumherum - unter anderem die Warm-up-Show mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones - brauche ich dagegen definitiv nicht. 19.05 Uhr, RTL

Die Warm-up-Show mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones? Das brauche ich nicht! © RTL

Streaming

Der neue Streaming-Dienst HBO Max hat einiges zu bieten. © picture alliance/dpa/HBO Max