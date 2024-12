Ödet Jörg Pilawa "Das 1%-Quiz" an?

Deutschland - Wer keine Lust auf Weihnachtsmärkte und Co. hat, verbringt seine Zeit am besten vor dem Fernseher . Wir werfen für Euch einen Blick auf das TV-Programm vom Samstag.

In Bodyguard (1992) entwickeln Popsängerin Rachel Marron und ihr Leibwächter Frank Farmer romantische Gefühle füreinander. Dass Drohbriefe und Eifersucht ihre Beziehung überschatten, macht den Film spannend. Weiterer Pluspunkt ist Whitney Houstons (1993-2012) Gesangseinlage als Rachel. Ihre Interpretation der Ballade "I Will Always Love You" finde ich wunderschön.

20.15 Uhr, RTL Zwei