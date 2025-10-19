Oje! Halloween naht und damit der Grusel im TV
Deutschland - Pumpkin Spice, Kürbis-Schnitzen und schaurige Kostüme: An allen Ecken wird man schon auf Halloween eingestimmt. Ob man es will oder nicht! Auch im Fernsehen gibt es jede Menge Grusel-Angebote. Wem das auch zu viel ist, sollte am heutigen Sonntag in meine TV-Tipps schauen. Da gibt es genug Alternativen zum Halloween-Quatsch.
Pflichttermin
Kaum zu glauben, aber an diesem Sonntag startet schon die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Besonders freue ich mich dieses Mal auf Karoline Herfurth (41) und Olli Dittrich (68), die Joko Winterscheidt (46) den Moderationsplatz wegnehmen wollen. Diese Quizshow ist immer wieder ein Genuss.
20.15 Uhr, ProSieben
Geheimtipp
Wenn das Schlusslicht auf den Dritten der Tabelle trifft, sind die Rollen im direkten Duell klar verteilt. So sieht nämlich die Ausgangslage beim Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg aus. Dennoch verspricht es ein sehenswertes Spiel zu werden, weil in der Handball-Bundesliga immer Überraschungen möglich sind.
16 Uhr, MDR
Bloß nicht!
Halloween naht und damit der Grusel im Fernsehen. Ich bin überhaupt kein Fan dieser "amerikanischen Pest", wie es Bestseller-Autor Wladimir Kaminer (58) zutreffenderweise einmal bei einer Lesung ausgedrückt hat. Deshalb mache ich um schaurige Filme wie Das Geheimnis der Mumie (2021) aus Prinzip einen großen Bogen.
22.25 Uhr, Disney Channel
Streaming
Wenn der "Greenback Boogie" aus dem Fernseher ertönt, kann ich nicht anders, als mich auf die Couch zu setzen. Dann läuft nämlich Suits (2011-2019), eine meiner Lieblingsserien. Ursprünglich wollte ich nur mal wegen Meghan Markle (44) reinschauen, doch dann haben mich die spannenden Fälle und die gewieften Anwälte mit klugem Humor zum Binge-Watching verleitet.
ZDF-Mediathek
TAG24 wünscht gute Unterhaltung am heutigen TV-Sonntag!
