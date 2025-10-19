Oje! Halloween naht und damit der Grusel im TV

Was läuft am heutigen Sonntag (19. Oktober 2025) im Fernsehen? Die Highlights findet Ihr in den TAG24-TV-Tipps.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Pumpkin Spice, Kürbis-Schnitzen und schaurige Kostüme: An allen Ecken wird man schon auf Halloween eingestimmt. Ob man es will oder nicht! Auch im Fernsehen gibt es jede Menge Grusel-Angebote. Wem das auch zu viel ist, sollte am heutigen Sonntag in meine TV-Tipps schauen. Da gibt es genug Alternativen zum Halloween-Quatsch.

Pflichttermin

Joko Winterscheidt (46) bietet seine Show wieder als Hauptpreis an. © dpa/Rolf Vennenbernd

Kaum zu glauben, aber an diesem Sonntag startet schon die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? Besonders freue ich mich dieses Mal auf Karoline Herfurth (41) und Olli Dittrich (68), die Joko Winterscheidt (46) den Moderationsplatz wegnehmen wollen. Diese Quizshow ist immer wieder ein Genuss. 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

Der SC Magdeburg will den nächsten Sieg holen. © Imago/Claus Bergmann

Wenn das Schlusslicht auf den Dritten der Tabelle trifft, sind die Rollen im direkten Duell klar verteilt. So sieht nämlich die Ausgangslage beim Ostderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und dem SC Magdeburg aus. Dennoch verspricht es ein sehenswertes Spiel zu werden, weil in der Handball-Bundesliga immer Überraschungen möglich sind. 16 Uhr, MDR

Bloß nicht!

"Das Geheimnis der Mumie" ist nicht jedermanns Sache. © Disney

Halloween naht und damit der Grusel im Fernsehen. Ich bin überhaupt kein Fan dieser "amerikanischen Pest", wie es Bestseller-Autor Wladimir Kaminer (58) zutreffenderweise einmal bei einer Lesung ausgedrückt hat. Deshalb mache ich um schaurige Filme wie Das Geheimnis der Mumie (2021) aus Prinzip einen großen Bogen. 22.25 Uhr, Disney Channel

Streaming

Mike Ross (Patrick J. Adams, 44) und Rachel Zane (Meghan Markle, 44) bandeln in "Suits" an. © ZDF/USA Network